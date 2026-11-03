Addio a Laura Alessandrini, volto storico del Forno Pasticceria Antico Porto di Ponte Nuovo

Il Forno Pasticceria Antico Porto di Ponte Nuovo ha perso una sua figura storica: Laura Alessandrini, per anni titolare assieme al marito, si è spenta in questi giorni. A dare la triste notizia sono il marito Domenico Raffoni e i figli, a cui l’attività è passata dopo il pensionamento dei genitori.

Laura Alessandrini era molto conosciuta in paese e sono in molti sia a Ponte Nuovo, che a Classe e a Lido di Dante a ricordarsela dietro al bancone o alla cassa, con il suo immancabile sorriso e la sua chioma riccia.

Chi ha frequentato la scuola negli anni Ottanta e Novanta ricorda le pizzette acquistate dai genitori o dai nonni la mattina stessa, oppure la sera prima, per la merenda del giorno successivo. E ancora i vassoi di pasticcini e salatini che, in occasione delle feste, riempivano il negozio.

“Mai arresa alla vita, anche dopo l’incidente avuto davanti al forno, quando si pensava addirittura che potesse non farcela. Una donna roccia”, così la ricorda la famiglia.