Alluvione di Traversara e Boncellino, dieci imputati rinviati a giudizio: il processo inizierà il 22 gennaio

Dieci persone tra tecnici e dirigenti della Protezione civile e della Regione Emilia-Romagna, oltre ai legali rappresentanti di alcune ditte, saranno processate nell’ambito dell’inchiesta sull’alluvione che nel settembre 2024 colpì duramente Traversara e Boncellino, nel territorio comunale di Bagnacavallo. Nel pomeriggio di lunedì 2 novembre, il giudice per l’udienza preliminare Andrea Galanti del Tribunale di Ravenna ha infatti accolto la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura. Il processo prenderà il via il prossimo 22 gennaio.

L’inchiesta riguarda la terza delle tre alluvioni che, nell’arco di appena 15 mesi, hanno interessato il territorio romagnolo. Il momento più drammatico si verificò nella notte del 18 settembre 2024, quando il fiume Lamone ruppe gli argini e l’acqua invase l’abitato di Traversara, provocando ingenti danni alle abitazioni e alle attività. Anche Boncellino fu interessata dall’alluvione e dal fango, mentre la rottura dell’argine in un altro punto del fiume contribuì a ridurre la portata dell’acqua che avrebbe potuto riversarsi nella frazione.

Il fascicolo della Procura, inizialmente aperto contro ignoti per l’ipotesi di disastro colposo, si è ampliato nel corso delle indagini. Al termine dell’inchiesta è stata contestata anche l’ipotesi di pericolo di disastro, in relazione agli interventi eseguiti dopo le prime due alluvioni del maggio 2023.

Secondo l’impostazione accusatoria, ci sarebbero state negligenze nella realizzazione delle opere e negli interventi effettuati sugli argini dopo gli eventi del 2023, tali da aver favorito la successiva inondazione. La Procura avrebbe inoltre rilevato che, anche dopo i lavori di ripristino, in diversi punti sarebbero rimaste condizioni di rischio, con possibili cedimenti in caso di nuovi eventi della stessa portata.

Le difese dei dieci imputati avevano chiesto il non luogo a procedere, ma il Gup ha deciso per il rinvio a giudizio.

Sul fronte delle parti civili, già nella precedente udienza il giudice aveva accolto praticamente tutte le richieste di costituzione presentate da persone che avevano subito danni a causa dell’alluvione, da comitati e dal Codacons.