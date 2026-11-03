Ambra Angiolini al Goldoni di Bagnacavallo con “La misteriosa scomparsa di W” di Stefano Benni

Due serate con Ambra Angiolini protagonista sul palco del Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Venerdì 6 e sabato 7 novembre, alle ore 21, arriva La misteriosa scomparsa di W, testo di Stefano Benni che l’attrice porta in scena anche nella veste inedita di regista, segnando il suo debutto alla regia.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Carcano di Milano, rilegge un’opera dalla forte impronta tragicomica, in cui il grottesco e l’ironia si intrecciano con temi profondamente umani. Al centro c’è W, una donna che un giorno si sveglia e scopre di non sentirsi più intera. Le promesse ricevute durante l’infanzia non sono state mantenute, le relazioni hanno lasciato ferite e il suo mondo sembra essersi frantumato in mille pezzi. Comincia così una ricerca per ritrovare ciò che manca e ricomporre la propria identità, anche se nulla potrà tornare esattamente come prima.

Nelle parole di Ambra Angiolini, La misteriosa scomparsa di W è un «soliloquio di gruppo», capace di alternare leggerezza e amarezza, luce e oscurità. W diventa il simbolo di tutte quelle persone che «non vogliono morire ma non sanno come si fa a vivere» in un mondo sempre più cinico e artificiale. Una figura fragile e insieme combattiva, che prova a ricostruirsi accettando anche le proprie crepe e la propria diversità.

La regia di Angiolini costruisce un’esperienza che non vuole limitarsi al rapporto tra palcoscenico e platea, ma coinvolgere emotivamente anche il pubblico. L’obiettivo è creare uno spazio condiviso in cui riconoscersi, lasciando emergere quella dimensione umana che spesso fatica a trovare posto nella quotidianità.

A contribuire all’atmosfera dello spettacolo sono anche le composizioni sonore di Dardust, che accompagna il percorso di W con una ricerca musicale capace di fondere sonorità classiche ed elettroniche. La scenografia si arricchisce inoltre delle creazioni artistiche di Cracking Art, movimento artistico fondato nel 1993 che utilizza la plastica rigenerata per realizzare opere e installazioni, portando sul palco una riflessione sul rapporto tra natura e artificio.

Lo spettacolo dura un’ora e quindici minuti. In occasione delle due rappresentazioni non si terrà il consueto Incontro con gli Artisti al Ridotto del Teatro.

Biglietti e prevendite

I biglietti hanno un costo compreso tra 18 e 28 euro, a cui si aggiunge un euro di diritto di prevendita.

Le prevendite apriranno giovedì 5 novembre, dalle 10 alle 13, alla biglietteria del Teatro Goldoni. Le prenotazioni telefoniche sono possibili negli stessi giorni e nella fascia oraria dalle 11 alle 13, al numero 0545 64330.

I biglietti sono disponibili anche online su Vivaticket.