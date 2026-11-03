Bagnara di Romagna, un 56enne esasperato dalle molestie denuncia un gruppo di ragazzini: sette nei guai, hanno tra i 14 e i 15 anni
Sette minorenni, tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Bagnara di Romagna per molestie reiterate in concorso. Il provvedimento è scattato il 24 ottobre, al termine degli accertamenti avviati dopo la querela presentata da un uomo di 56 anni, residente in paese, che da settembre sarebbe stato ripetutamente preso di mira dal gruppo.
Secondo quanto ricostruito dai militari, gli episodi di disturbo si sarebbero protratti per diverse settimane, fino a spingere il cinquantaseienne, esasperato dalla situazione, a rivolgersi alle forze dell’ordine.
Le condotte contestate ai ragazzi, inoltre, non avrebbero interessato soltanto l’uomo, ma avrebbero finito per turbare anche la tranquillità del paese, provocando disagio tra i residenti.
Dopo la presentazione della querela, i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire gli episodi e identificare i componenti del gruppo. Le indagini hanno portato alla denuncia dei sette adolescenti per molestie reiterate in concorso.
Dell’esito degli accertamenti è stata informata l’autorità giudiziaria, alla quale spettano le successive valutazioni.