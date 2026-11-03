Bagnara di Romagna, un 56enne esasperato dalle molestie denuncia un gruppo di ragazzini: sette nei guai, hanno tra i 14 e i 15 anni

Sette minorenni, tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Bagnara di Romagna per molestie reiterate in concorso. Il provvedimento è scattato il 24 ottobre, al termine degli accertamenti avviati dopo la querela presentata da un uomo di 56 anni, residente in paese, che da settembre sarebbe stato ripetutamente preso di mira dal gruppo.