Bassa Romagna, pubblicati gli elenchi della Carta Dedicata a te: contributo da mille euro per famiglie con Isee fino a 15mila euro

Sono consultabili online le liste definitive dei beneficiari della carta «Dedicata a te» 2026 nei nove Comuni della Bassa Romagna. Il contributo statale, destinato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità, prevede un importo complessivo di mille euro per nucleo familiare, suddiviso in due tranche da 500 euro.

I beneficiari sono stati individuati direttamente dall’Inps sulla base dei requisiti previsti dal decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 agosto 2026. Non è quindi necessario presentare alcuna domanda: il contributo spetta ai nuclei familiari con un Isee ordinario non superiore a 15mila euro, nel rispetto dei criteri e delle esclusioni stabiliti dal decreto.

Le carte saranno operative dal 4 novembre 2026, con l’accredito della prima tranche da 500 euro. Questa somma dovrà essere utilizzata entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio. La seconda tranche sarà disponibile da aprile 2027 e dovrà essere spesa, insieme a tutte le somme accreditate, entro il 10 ottobre 2027.

Per chi ha già ricevuto la carta negli anni precedenti, il contributo sarà caricato sulla stessa tessera. I nuovi beneficiari dovranno invece ritirarla presso uno sportello di Poste Italiane. La carta consente inoltre di ottenere uno sconto del 15% sugli acquisti alimentari nei punti vendita delle catene aderenti.