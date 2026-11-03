Ceramica faentina, novità sulla candidatura al marchio IGP: incontro al MIC con il Ministero del Made in Italy

Un aggiornamento sull’iter di candidatura della ceramica faentina al riconoscimento del marchio IGP sarà al centro dell’incontro in programma mercoledì 4 novembre, alle 15, nella sala conferenze del Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC) di Faenza. L’appuntamento rientra nel roadshow del Ministero del Made in Italy “L’Italia che crea”, dedicato alla valorizzazione delle produzioni italiane.

L’iniziativa rappresenterà un’occasione di confronto sul percorso per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta della ceramica faentina, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e associazioni di categoria.

Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Faenza Massimo Isola e il capo dipartimento Amedeo Teti. Seguirà l’intervento di Antonio Lirosi, direttore dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che contribuirà all’approfondimento dell’iter di candidatura.