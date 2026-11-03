Cervia, due commemorazioni a Montaletto e Villa Inferno per i Caduti di tutte le guerre

A Montaletto e Villa Inferno sono in programma due cerimonie per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e per il ricordo dei caduti di tutte le guerre. Gli appuntamenti, promossi dal Comune di Cervia, si svolgeranno mercoledì 4 e domenica 8 novembre.

A Montaletto, mercoledì 4 novembre, il ritrovo è fissato alle 9 nel piazzale Aldo Moro, davanti alla scuola elementare “Buonarroti”. La cerimonia inizierà con la deposizione di una corona alla targa che ricorda le vittime della tragedia aerea di Montaletto, nel Parco “Rondano Dondini”. Seguirà il corteo verso il Parco dei Caduti di tutte le guerre, in piazzale Pietro Nenni, dove si svolgerà la deposizione delle corone. Saranno presenti gli amministratori comunali e il Gonfalone della Città di Cervia.