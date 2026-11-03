CMC Ravenna Spa incontra i sindacati: “Nessun licenziamento, al lavoro per sbloccare i cantieri entro gennaio”

Nessun licenziamento, stipendi e contributi alle casse edili versati nei tempi previsti dai contratti e l’obiettivo di sbloccare i cantieri entro gennaio. Sono gli impegni ribaditi da CMC Ravenna durante l’incontro che si è svolto oggi, martedì 3 novembre, a Roma con le delegazioni sindacali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, chiamate a confrontarsi con i vertici aziendali sul futuro del Gruppo e sulle prospettive di ripresa delle attività.

Al centro della riunione, definita dall’azienda un confronto franco e diretto, il percorso di riorganizzazione degli appalti che fanno capo a CMC Coop e Manelli, le due realtà coinvolte nel piano di rilancio. L’obiettivo dichiarato è ripristinare la piena operatività delle commesse, procedendo secondo un ordine di priorità stabilito sulla base di valutazioni tecniche e finanziarie.

«Abbiamo assunto la responsabilità di CMC Coop e Manelli ben consci delle gravi criticità strutturali in atto – afferma Antonio Politano, presidente di CMC Ravenna Spa –. È una sfida industriale complessa, che abbiamo scelto di affrontare con la convinzione di poter mettere in sicurezza non solo i bilanci, ma soprattutto i lavoratori e un patrimonio di competenze fondamentale per il Paese».

Attualmente il Gruppo è impegnato nella gestione del subentro in 65 cantieri, per un valore complessivo di circa 6 miliardi di euro. Un’operazione che, secondo quanto riferito dalla società, richiede di affrontare numerose pendenze pregresse e di definire le garanzie bancarie necessarie nei rapporti con diversi committenti pubblici.

Una parte significativa del piano riguarda Manelli, la società di Monopoli, in provincia di Bari, per la quale CMC ha avviato un percorso di risanamento finanziario. L’azienda riferisce di aver già ridotto in larga misura l’esposizione debitoria iniziale, mentre per la quota ancora da definire è in corso una procedura di concordato, che risulterebbe già coperta da fideiussione. Il traguardo indicato è la definitiva integrazione di Manelli nel perimetro del Gruppo.

I vertici di CMC Spa sottolineano inoltre che il percorso di stabilizzazione è stato condotto finora senza ricorrere a licenziamenti, cassa integrazione o aiuti pubblici. Sul piano finanziario, la società segnala anche un recente accordo con un fondo, che avrebbe consentito di rendere liquide riserve accumulate negli anni, mettendo a disposizione risorse per sostenere la riattivazione dei cantieri.

La ripartenza delle attività resta dunque il principale obiettivo dei prossimi mesi, con gennaio indicato dall’azienda come termine entro il quale arrivare allo sblocco dei cantieri. Nel frattempo, i vertici hanno assicurato alle organizzazioni sindacali la tutela dei livelli occupazionali e il rispetto delle scadenze contrattuali relative alle retribuzioni e alle casse edili.