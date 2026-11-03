Cotignola celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate
Cotignola celebra mercoledì 4 novembre la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate con una cerimonia dedicata ai caduti di tutte le guerre. Il corteo si formerà alle 9.45 in piazza Vittorio Emanuele II, da dove partirà il percorso per la deposizione delle corone nei luoghi della memoria.
Alle 10 è prevista la prima deposizione al lapidario della chiesa del Pio Suffragio, seguita da quella al monumento ai caduti di tutte le guerre, nel giardino della scuola primaria “Angeli del Senio”. La commemorazione proseguirà alle 10.40 a Barbiano, in via Antica Pieve, con la deposizione di una corona al monumento ai caduti.
Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il corpo di Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l’Arma dei Carabinieri, l’Associazione nazionale Alpini, sezione di Cotignola, che eseguirà l’alzabandiera, la sezione Anpi di Cotignola, il gruppo di Protezione civile locale e l’Associazione nazionale Vittime civili di guerra.
Saranno presenti anche le classi quinte della scuola primaria di Cotignola e la classe quinta della scuola primaria di Barbiano.