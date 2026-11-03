D14 Diramazione per Ravenna, chiuso per una notte il tratto tra Lugo e l’allacciamento A14

Una notte di chiusura sulla D14 Diramazione per Ravenna per lavori di pavimentazione. Dalle 21 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6 novembre sarà interdetto il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento con l’autostrada A14 Bologna-Taranto, in direzione Bologna.

Il provvedimento comporterà anche la chiusura degli svincoli di Lugo e Cotignola in entrata verso la A14. Inoltre, non sarà possibile utilizzare l’uscita di Cotignola per chi viaggia in direzione Ravenna.

I lavori rientrano nel programma di ammodernamento e manutenzione della rete autostradale, finalizzato a migliorare i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio.

Gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi sono disponibili sul sito autostrade.it, sull’app Autostrade per l’Italia e attraverso i pannelli a messaggio variabile. Le informazioni vengono diffuse anche da RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5, La7 e dal network Tv Infomoving nelle aree di servizio. Per ulteriori informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.