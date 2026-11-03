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D14 Diramazione per Ravenna, chiuso per una notte il tratto tra Lugo e l’allacciamento A14
Una notte di chiusura sulla D14 Diramazione per Ravenna per lavori di pavimentazione. Dalle 21 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6 novembre sarà interdetto il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento con l’autostrada A14 Bologna-Taranto, in direzione Bologna.
Il provvedimento comporterà anche la chiusura degli svincoli di Lugo e Cotignola in entrata verso la A14. Inoltre, non sarà possibile utilizzare l’uscita di Cotignola per chi viaggia in direzione Ravenna.
Per raggiungere la A14, Autostrade per l’Italia consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in autostrada alla stazione di Faenza.
I lavori rientrano nel programma di ammodernamento e manutenzione della rete autostradale, finalizzato a migliorare i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio.
Gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi sono disponibili sul sito autostrade.it, sull’app Autostrade per l’Italia e attraverso i pannelli a messaggio variabile. Le informazioni vengono diffuse anche da RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5, La7 e dal network Tv Infomoving nelle aree di servizio. Per ulteriori informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.