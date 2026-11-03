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D14 per Ravenna, chiusa l’entrata di Fornace Zarattini nella notte tra 3 e 4 novembre
Chiusura notturna sulla D14 Diramazione per Ravenna per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Dalle 21 di martedì 3 alle 5 di mercoledì 4 novembre sarà chiusa la stazione di Fornace Zarattini in entrata verso l’autostrada A14 Bologna-Taranto.
Per chi deve immettersi in autostrada, il percorso alternativo indicato da Autostrade per l’Italia è lo svincolo di Bagnacavallo.
L’intervento rientra nel programma di ammodernamento e manutenzione della rete autostradale, finalizzato a migliorare i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio.
Gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi sono disponibili sul sito autostrade.it, sull’app Autostrade per l’Italia e attraverso i pannelli a messaggio variabile. Le informazioni vengono diffuse anche da RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5, La7 e dal network Tv Infomoving nelle aree di servizio. Per ulteriori informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità al numero 803.111.