D14 per Ravenna, chiusure notturne tra Bagnacavallo e Lugo il 4 e 5 novembre

Foto d'archivio

Due notti di chiusura sulla D14 Diramazione per Ravenna per lavori di pavimentazione. Il tratto tra Bagnacavallo e Lugo sarà interdetto al traffico in entrambe le direzioni, con orari e modalità differenti tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre.

Dalle 21 di mercoledì 4 alle 5 di giovedì 5 novembre sarà chiuso il tratto Bagnacavallo-Lugo in direzione della A14 Bologna-Taranto. Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bagnacavallo, il percorso alternativo prevede di percorrere la SP8 e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.

La notte successiva, dalle 21 di giovedì 5 alle 5 di venerdì 6 novembre, sarà invece chiuso il tratto Lugo-Bagnacavallo in direzione Ravenna. In questo caso saranno chiusi anche gli svincoli di Lugo e Cotignola in entrata verso Ravenna.

Per chi deve proseguire dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, il percorso alternativo indicato da Autostrade per l’Italia passa da via X Aprile, SP95, SP114, via Piratello, SP253 San Vitale, via Chiusa e SP8 via Sinistra Canale Superiore, per poi rientrare sulla D14 allo svincolo di Bagnacavallo. Chi deve entrare in direzione Ravenna dagli svincoli di Lugo o Cotignola potrà utilizzare quello di Bagnacavallo.

Le chiusure sono necessarie per consentire interventi di pavimentazione. Autostrade per l’Italia ricorda che i cantieri rientrano nel programma di ammodernamento e manutenzione della rete, finalizzato a migliorare sicurezza, efficienza e qualità del servizio.