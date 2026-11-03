Da porta-pizze a imprenditore a 22 anni: Filippo Fiorentini apre “Pizza in Centro” con il socio Marco Leoni

In un periodo in cui si parla spesso delle difficoltà dei giovani a immaginare il proprio futuro, tra incertezze economiche e un mercato del lavoro complicato, c’è anche chi sceglie di mettersi in gioco e investire in un progetto imprenditoriale. È il caso di Filippo Fiorentini, 22 anni, che insieme al socio Marco Leoni, 47 anni, apre una nuova pizzeria nel centro storico di Ravenna. Si chiama Pizza in Centro e inaugura mercoledì 4 novembre in via Paolo Costa 29, a pochi passi da piazza del Popolo.

Una nuova sfida imprenditoriale che ha per protagonista un ragazzo che, prima di diventare socio di un’attività di ristorazione, aveva iniziato proprio facendo il porta-pizze. Oggi, insieme a Marco Leoni, è pronto a una nuova avventura imprenditoriale: dopo l’esperienza maturata al ristorante-pizzeria Al Borgo Nuovo, in via Fiume Montone Abbandonato, i due hanno deciso di ampliare il progetto e puntare anche sul centro storico.

La scelta nasce dalla volontà di raggiungere una nuova clientela e, soprattutto, di potenziare il servizio di consegna a domicilio. Se Al Borgo Nuovo ha una vocazione più orientata alla ristorazione e al servizio in sala, Pizza in Centro sarà inizialmente dedicata all’asporto e alle consegne. “Abbiamo deciso di aprire in centro per cercare comunque di ampliare la nostra clientela”, spiega Filippo.

L’idea della seconda apertura è partita proprio dal ventiduenne, che ha proposto al socio di affrontare un nuovo investimento. “Io ho sempre idee nuove e quindi l’ho un po’ convinto”, racconta. Marco Leoni, che ha alle spalle una lunga esperienza nella ristorazione, ha condiviso il progetto. I due continueranno a seguire entrambe le attività, alternandosi tra il ristorante-pizzeria e la nuova sede.

Per Filippo, quello nella ristorazione è un percorso iniziato prima ancora di immaginare di diventare imprenditore. Quando praticava ciclismo, nel tempo libero lavorava infatti come porta-pizze proprio per Marco. Con il passare del tempo, quell’esperienza si è trasformata in una collaborazione sempre più stretta, fino a diventare una società. Oggi Filippo si occupa soprattutto della gestione: dagli acquisti al mattino all’organizzazione del personale, senza aver abbandonato il lavoro sul prodotto. Nel frattempo ha imparato anche a preparare le pizze.

La nuova apertura comporterà anche un ampliamento della squadra. Al Borgo Nuovo lavorano già una decina di persone, mentre per Pizza in Centro sono previsti nuovi inserimenti, soprattutto per organizzare il servizio di consegna. Una realtà che punta molto sui giovani, sia nella gestione sia nella composizione del gruppo di lavoro.

La nuova pizzeria partirà con il servizio serale e sarà dedicata all’asporto e alle consegne a domicilio. Per il futuro, i titolari vorrebbero anche sistemare qualche tavolino all’esterno, così da offrire, con l’arrivo della bella stagione, la possibilità di fermarsi a mangiare una pizza sul posto.