Dieci milioni dalla Regione per riqualificare negozi e locali in Emilia-Romagna: 32 progetti ammessi a Ravenna

Sono 32 i progetti della provincia di Ravenna ammessi al bando 2026 della Regione Emilia-Romagna per sostenere la riqualificazione e l’innovazione di negozi, bar, ristoranti e altre attività commerciali. Le imprese ravennati concorreranno all’assegnazione dei contributi previsti dalla misura, finanziata con 10 milioni di euro attraverso il Programma regionale Fesr 2021-2027. Gli aiuti a fondo perduto potranno arrivare fino a 50mila euro per ciascun progetto.

L’iniziativa punta a sostenere soprattutto il commercio di vicinato e i pubblici esercizi, attività che svolgono un ruolo importante nella vita economica e sociale dei centri storici, dei quartieri e delle località più piccole. I finanziamenti sono destinati a interventi di riqualificazione degli spazi, innovazione digitale e introduzione di nuovi servizi, con l’obiettivo di migliorare la competitività delle imprese.

«Vogliamo sostenere concretamente il commercio di vicinato e i pubblici esercizi, che ogni giorno rappresentano un presidio economico e sociale per città, quartieri e comunità locali – afferma Roberta Frisoni, assessora regionale al Turismo e Commercio –. Il quadro in cui si muovono le imprese è noto: costi di gestione in aumento, abitudini di consumo che cambiano, concorrenza sempre più agguerrita. Di qui uno strumento pensato per accompagnare investimenti in riqualificazione, innovazione digitale e nuovi servizi».

A livello regionale sono 324 i progetti che hanno superato la fase di valutazione, sulle 354 domande presentate. Per essere ammessi era necessario raggiungere almeno 50 punti sui 100 disponibili, secondo i criteri stabiliti dal bando. Per le proposte ammissibili sono già state individuate le spese riconosciute, ma l’assegnazione dei finanziamenti non è ancora definitiva: sono infatti in corso le verifiche amministrative, al termine delle quali saranno concessi i contributi fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Complessivamente, gli investimenti proposti dalle aziende ammesse superano 29,5 milioni di euro, con una media di circa 91mila euro per progetto. A partecipare sono soprattutto le realtà imprenditoriali più piccole: 193 microimprese e 113 piccole imprese, che rappresentano insieme oltre il 94% del totale, mentre le medie imprese sono 18.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, Ravenna conta 32 progetti ammessi, lo stesso numero di Forlì-Cesena. A livello regionale, il maggior numero di domande ammissibili arriva da Bologna, con 78 progetti, seguita da Modena con 58 e Rimini con 38. Seguono Reggio Emilia con 30, Parma con 21, Ferrara con 20 e Piacenza con 15.

I contributi copriranno il 40% delle spese ammesse, con la possibilità di arrivare al 50% grazie alle premialità previste dal bando, fino a un massimo di 50mila euro per progetto. Per partecipare è richiesto un investimento minimo di 20mila euro nel caso di negozi di vicinato e attività polifunzionali, che sale a 30mila euro per pubblici esercizi, locali da ballo e di intrattenimento.