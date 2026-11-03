Dieci milioni dalla Regione per riqualificare negozi e locali in Emilia-Romagna: 32 progetti ammessi a Ravenna
Sono 32 i progetti della provincia di Ravenna ammessi al bando 2026 della Regione Emilia-Romagna per sostenere la riqualificazione e l’innovazione di negozi, bar, ristoranti e altre attività commerciali. Le imprese ravennati concorreranno all’assegnazione dei contributi previsti dalla misura, finanziata con 10 milioni di euro attraverso il Programma regionale Fesr 2021-2027. Gli aiuti a fondo perduto potranno arrivare fino a 50mila euro per ciascun progetto.
L’iniziativa punta a sostenere soprattutto il commercio di vicinato e i pubblici esercizi, attività che svolgono un ruolo importante nella vita economica e sociale dei centri storici, dei quartieri e delle località più piccole. I finanziamenti sono destinati a interventi di riqualificazione degli spazi, innovazione digitale e introduzione di nuovi servizi, con l’obiettivo di migliorare la competitività delle imprese.
«Vogliamo sostenere concretamente il commercio di vicinato e i pubblici esercizi, che ogni giorno rappresentano un presidio economico e sociale per città, quartieri e comunità locali – afferma Roberta Frisoni, assessora regionale al Turismo e Commercio –. Il quadro in cui si muovono le imprese è noto: costi di gestione in aumento, abitudini di consumo che cambiano, concorrenza sempre più agguerrita. Di qui uno strumento pensato per accompagnare investimenti in riqualificazione, innovazione digitale e nuovi servizi».
A livello regionale sono 324 i progetti che hanno superato la fase di valutazione, sulle 354 domande presentate. Per essere ammessi era necessario raggiungere almeno 50 punti sui 100 disponibili, secondo i criteri stabiliti dal bando. Per le proposte ammissibili sono già state individuate le spese riconosciute, ma l’assegnazione dei finanziamenti non è ancora definitiva: sono infatti in corso le verifiche amministrative, al termine delle quali saranno concessi i contributi fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Complessivamente, gli investimenti proposti dalle aziende ammesse superano 29,5 milioni di euro, con una media di circa 91mila euro per progetto. A partecipare sono soprattutto le realtà imprenditoriali più piccole: 193 microimprese e 113 piccole imprese, che rappresentano insieme oltre il 94% del totale, mentre le medie imprese sono 18.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, Ravenna conta 32 progetti ammessi, lo stesso numero di Forlì-Cesena. A livello regionale, il maggior numero di domande ammissibili arriva da Bologna, con 78 progetti, seguita da Modena con 58 e Rimini con 38. Seguono Reggio Emilia con 30, Parma con 21, Ferrara con 20 e Piacenza con 15.
I contributi copriranno il 40% delle spese ammesse, con la possibilità di arrivare al 50% grazie alle premialità previste dal bando, fino a un massimo di 50mila euro per progetto. Per partecipare è richiesto un investimento minimo di 20mila euro nel caso di negozi di vicinato e attività polifunzionali, che sale a 30mila euro per pubblici esercizi, locali da ballo e di intrattenimento.
Le opere finanziate dovranno essere completate entro il 30 giugno 2027, salvo eventuali proroghe. Per le 32 imprese del Ravennate che hanno superato la selezione, il prossimo passaggio sarà quindi la conclusione delle verifiche amministrative e l’eventuale concessione del contributo.