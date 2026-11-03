Faenza celebra il 4 novembre: messa e omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale

Mercoledì 4 novembre Faenza celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con due appuntamenti dedicati alla memoria dei caduti. Il programma si aprirà alle 10.30 con la santa messa nella Chiesa dei Caduti di San Bartolomeo. Alle 11.15 è previsto l’omaggio ai sepolcri dei soldati della Prima Guerra Mondiale al Cimitero dell’Osservanza.

Le iniziative proseguiranno giovedì 5 novembre con la conferenza “Ferite invisibili”, in programma alle 20.45 nella Sala Bigari della Residenza municipale. L’incontro, a ingresso libero, è curato dall’Associazione Senio River 1944-1945 insieme alla psicologa clinica Maristella Orsini.

Al centro della serata ci saranno il disturbo da stress post-traumatico e le conseguenze psicologiche dei conflitti su militari e civili, con un approfondimento sulle ferite che la guerra può lasciare anche sul piano psicologico.