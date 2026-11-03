Giornata delle Forze armate, Lugo ricorda i caduti il 4 e l’8 novembre

Lugo celebra mercoledì 4 novembre la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate con una cerimonia al sacrario dei caduti, nella chiesa degli ex padri cappuccini, in via Cardinal Massaia 5. L’appuntamento è alle 10.15, con la deposizione della corona presso la lapide esterna e la celebrazione della messa in suffragio di tutti i caduti, officiata dal vescovo di Imola Giovanni Mosciatti. Seguiranno gli interventi istituzionali.