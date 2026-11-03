Il teatro Binario di Cotignola compie 20 anni e riapre dopo i lavori: tre spettacoli per festeggiare

Il teatro Binario di Cotignola riapre le porte al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura e festeggia i suoi vent’anni di attività con una stagione autunnale speciale. Dopo gli importanti lavori di ripristino che hanno interessato la struttura, lo spazio culturale di viale Vassura torna ad accogliere gli spettatori con Sipario 13 Autumn, una rassegna di tre spettacoli che vedrà protagonisti Ascanio Celestini, Tindaro Granata e Michela Andreozzi.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 novembre alle 18, quando Ascanio Celestini porterà in scena Poveri cristi, il suo ultimo progetto teatrale e letterario. Seguiranno Antropolaroid di e con Tindaro Granata, sabato 21 novembre, e Tutta da aggiustare di Michela Andreozzi, sabato 5 dicembre.

Tre proposte differenti per linguaggio e atmosfera, accomunate dall’attenzione alle persone e alle loro storie: dalle esistenze di chi vive ai margini della società ai legami familiari che attraversano le generazioni, fino alle contraddizioni e alle aspettative con cui ciascuno si confronta nella ricerca della propria identità.

A inaugurare la rassegna sarà dunque Ascanio Celestini, accompagnato dalla fisarmonica di Gianluca Casadei. In Poveri cristi, narrazione e musica dal vivo si intrecciano per raccontare una periferia romana che potrebbe trovarsi in molte altre parti del mondo. A popolarla sono uomini e donne spesso invisibili, persone sradicate o dimenticate, le cui vite conservano tuttavia una profonda umanità e il desiderio di trovare un po’ di felicità.

Tra i personaggi ci sono Giobbe, un magazziniere analfabeta, e Joseph, che nel corso della propria esistenza è stato seppellitore, schiavo, naufrago e facchino. Le loro vicende si intrecciano a quelle di altre figure in un racconto in continua trasformazione, costruito con un ritmo che richiama l’improvvisazione jazz. Il filo conduttore è la capacità di resistere alle difficoltà quotidiane, continuando a cercare il proprio posto nel mondo.

Sabato 21 novembre alle 21 sarà invece la volta di Tindaro Granata, che tornerà a interpretare Antropolaroid, uno spettacolo che a quindici anni dal debutto si avvicina alla cinquecentesima replica. Il monologo ripercorre quattro generazioni di una famiglia siciliana, intrecciando memoria personale e collettiva, amore, libertà, giustizia e contraddizioni.

Attraverso il cunto, l’antica tradizione orale del racconto popolare siciliano, Granata dà vita a numerosi personaggi e ricostruisce storie, rapporti e destini familiari. Il risultato è un viaggio teatrale nelle radici e nell’identità, nel quale le vicende tramandate di generazione in generazione acquistano nuova voce.

La stagione autunnale si concluderà sabato 5 dicembre alle 21 con Michela Andreozzi in Tutta da aggiustare, uno spettacolo ironico e sincero dedicato alla libertà di non essere perfetti.

L’attrice si presenta sul palco nei panni di una bambola a grandezza naturale, immagine di un ideale di perfezione dal quale cerca di emanciparsi. Dentro di lei convivono le voci dell’adulta impegnata a soddisfare le aspettative degli altri, della bambina accusata di non applicarsi abbastanza e della madre che la vorrebbe sempre impeccabile. A queste si aggiungono una maestra elementare, una fata madrina e una cattiva coscienza, dando vita a un racconto sul diritto di essere fragili, emotivi e autentici, anche quando ci si sente fuori posto.

La riapertura coincide con un anniversario importante per il teatro, che torna così a disposizione della comunità proprio nell’anno del suo ventesimo compleanno.

«Siamo felici di poter riaprire al pubblico le porte del nostro teatro, dopo questa lunga chiusura – dichiara Arianna Zama, assessora alla Cultura del Comune di Cotignola –. È significativo poter festeggiare la fine del cantiere durante il suo ventesimo “compleanno”. Grazie alla ricerca e alla costanza dell’associazione Cambio Binario, che da anni si dedica alla cura di questo luogo, possiamo finalmente ridare il via con questa speciale stagione autunnale con artisti eccezionali e tornare a vedere di nuovo bellezza».

La rassegna è organizzata dall’associazione Cambio Binario, che da anni cura la programmazione dello spazio, con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cotignola.

«Il pubblico del teatro Binario è una parte fondamentale del nostro percorso – sottolinea Nicoletta Ancherani, direttrice artistica –. In questi anni si è creato un rapporto di fiducia e di vicinanza che ci accompagna e ci spinge a rinnovare continuamente le nostre proposte. La dimensione raccolta del teatro fa sì che ogni spettacolo si svolga in una relazione molto diretta con chi è in sala. È un rapporto che si costruisce sera dopo sera e che per noi ha un valore fondamentale».

Il teatro Binario si trova in viale Vassura 18/a, a Cotignola. Per lo spettacolo inaugurale dell’8 novembre il biglietto costa 22 euro intero e 20 euro ridotto. Per gli appuntamenti successivi il prezzo è di 18 euro intero e 16 euro ridotto, con riduzioni riservate agli spettatori fino a 26 anni e oltre i 65.