Lo Shinkan Ravenna conquista 10 ori e un argento agli Open FIKTA di Rossano Calabro

Dieci medaglie d’oro e una d’argento su undici competizioni disputate: è il bilancio della trasferta dello Shinkan Karate Ravenna a Rossano Calabro, dove si è svolta la seconda edizione del Campionato Open Fokugo FIKTA di Karate Shotokan Tradizionale. La società ravennate ha ottenuto risultati di rilievo sia nelle prove individuali sia in quelle a squadre, confermando la preparazione dei propri atleti.

A rappresentare lo Shinkan Ravenna sono stati Andrea Monferini, Noemi Massa e Samuele Marinelli, che si sono distinti nelle tre specialità previste dalla competizione: il Kata, dedicato all’esecuzione delle forme, il Kumite, ovvero il combattimento, e il Fokugo, disciplina che alterna le due prove e richiede quindi una preparazione tecnica completa.

Ai risultati individuali si sono aggiunti quelli delle competizioni a squadre, con la vittoria nel Kata misto e il secondo posto nel Kumite. In quest’ultima specialità, gli atleti ravennati hanno gareggiato con una formazione composta da soli due elementi, riuscendo comunque a raggiungere la finale, nella quale sono stati superati dalla squadra del Seidokan di Castrovillari.

Il bilancio complessivo della competizione è quindi di 10 ori e un argento in 11 gare, un risultato che premia il percorso di preparazione degli atleti, costruito attraverso allenamenti, stage ed esperienze agonistiche maturate in Italia e all’estero.

Soddisfatto il maestro Monferini, direttore tecnico dello Shinkan Ravenna, che ha voluto sottolineare anche il contributo di chi ha accompagnato la squadra durante la trasferta: «È un onore avere ragazzi meravigliosi con il cuore così pieno di passione e sicuramente un ringraziamento speciale va anche agli arbitri che ci hanno accompagnato: Luca Torreggiani, Giuseppe Lazzarini e Sergio Ravella, sempre presenti agli eventi di rilievo. La loro collaborazione dà valore a un gruppo ormai consolidato nel panorama del nostro Karate».