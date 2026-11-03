Lugo, intitolata a Giuseppe Sangiorgi la rotatoria tra le vie Taglioni e Rivali San Bartolomeo

Lugo ha intitolato una rotatoria all’ingegnere Giuseppe Sangiorgi, per oltre trent’anni ingegnere capo della Provincia di Ravenna e protagonista di importanti interventi sulla viabilità del territorio. La cerimonia si è svolta nella mattinata di martedì 3 novembre, all’incrocio tra le vie Taglioni e Rivali San Bartolomeo, nella zona sud della città.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco di Lugo Luigi Pezzi, la presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli, l’ex sindaco Raffaele Cortesi, che aveva proposto l’intitolazione, e il dirigente della Viabilità della Provincia Paolo Nobile. Presenti anche i familiari di Sangiorgi, tra cui il nipote Giuseppe, che porta il suo stesso nome, oltre ad amici e conoscenti.

L’ingegnere Giuseppe Sangiorgi, lughese, scomparso nel 2013, ha ricoperto per oltre trent’anni il ruolo di ingegnere capo della Provincia di Ravenna. È stato anche assessore a Cotignola durante la giunta guidata da Giovanni Ceroni e ingegnere capo del Comune di Lugo. In questo incarico ha seguito, tra gli altri interventi, il progetto per la realizzazione del sottopassaggio di Lugo sud, che ha consentito di eliminare due passaggi a livello lungo la Felisio.

La scelta di intitolargli proprio la rotatoria tra le vie Taglioni e Rivali San Bartolomeo è legata anche a questo intervento: l’opera si trova infatti nel comparto sud della città, ridisegnato in occasione della realizzazione del sottopasso.

Sangiorgi ha inoltre dato un contributo significativo alla progettazione e alla diffusione delle rotatorie sul territorio provinciale, a partire dalla fine degli anni Novanta, con ricadute sul miglioramento della sicurezza stradale.