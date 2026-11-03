Nuovo protocollo tra Regione e Aiop: confermato il budget da 335 milioni per il 2026 per ridurre le liste d’attesa

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La Regione Emilia-Romagna e Aiop, l’associazione che rappresenta le strutture sanitarie private accreditate, rafforzano la collaborazione per il triennio 2026-2028. La Giunta regionale ha approvato il nuovo Protocollo d’intesa, che definisce le regole dei rapporti tra Servizio sanitario regionale e ospedalità privata, con l’obiettivo di integrare le due reti e contribuire alla riduzione delle liste d’attesa.

L’accordo conferma per il 2026 un budget complessivo di circa 334,9 milioni di euro destinato alle strutture aderenti ad Aiop. La novità principale è l’introduzione di una lista d’attesa unica per la chirurgia elettiva, con la possibilità di indirizzare i pazienti inseriti nelle liste del sistema pubblico verso le strutture private accreditate, sulla base della programmazione delle Aziende sanitarie.

“Con questo protocollo- sottolinea l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi- rafforziamo una collaborazione importante per il nostro sistema sanitario, nella quale il privato accreditato contribuisce, insieme alla rete pubblica, a dare risposte ai bisogni di salute delle cittadine e dei cittadini. Perché abbia piena efficacia, ci aspettiamo ora che venga sottoscritto anche il contratto di lavoro per tutti gli operatori della sanità privata. Abbiamo condiviso l’impostazione che da sempre si dimostra positiva in Emilia-Romagna: la programmazione sanitaria resta saldamente in mano pubblica, condividendo con il privato obiettivi comuni, a partire dalla riduzione delle liste d’attesa e dalla capacità di garantire le prestazioni necessarie nei tempi appropriati. Il nostro obiettivo- prosegue Fabi- è mettere a disposizione dei cittadini tutta la capacità di cura del sistema regionale, valorizzando le risorse esistenti e rafforzando l’integrazione tra le diverse componenti della rete ospedaliera. L’accordo si inserisce in una precisa visione di sanità pubblica, che governa l’offerta, verifica i risultati e utilizza in modo responsabile le risorse disponibili, con un obiettivo irrinunciabile, quello di tutelare il diritto alla salute e garantire risposte sempre più tempestive e appropriate ai cittadini”.

Nel dettaglio, dei 334,9 milioni di euro previsti per il 2026, 252 milioni sono destinati alle attività ospedaliere di non alta specialità, 44,7 milioni all’alta specialità e 37,6 milioni alle attività di psichiatria, sia ospedaliere sia residenziali.

La lista d’attesa unica per la chirurgia elettiva è uno degli elementi qualificanti del Protocollo. Il meccanismo consentirà alle Aziende sanitarie di indirizzare direttamente verso le strutture private accreditate i pazienti già inseriti nelle liste del sistema pubblico, utilizzando la capacità produttiva disponibile e mantenendo in capo al servizio pubblico la programmazione e il governo dell’assistenza.