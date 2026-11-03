Parità di genere, certificati quattro supermercati Conad del territorio ravennate

Hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 le società Supermercati Arena snc e MP snc, entrambe associate alla cooperativa CIA-Conad. Il riconoscimento riguarda quattro punti vendita del territorio: Conad Arena di Faenza, Conad di Modigliana, Conad Punta Marina e City Savio.

La certificazione attesta l’adozione di un sistema di gestione finalizzato a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le fasi del rapporto di lavoro, attraverso un percorso di miglioramento continuo che coinvolge diversi aspetti dell’organizzazione aziendale. Tra questi rientrano l’equità retributiva, le opportunità di carriera, la tutela della dignità personale, la formazione e il contrasto agli stereotipi e alle discriminazioni di genere.

Il sistema prevede il monitoraggio di specifici indicatori, denominati KPI, che consentono di valutare le politiche adottate dalle aziende in materia di retribuzioni, gestione delle risorse umane, opportunità di crescita professionale, inclusione delle donne e governance. Particolare attenzione viene riservata anche alla comunicazione e all’utilizzo di un linguaggio inclusivo, oltre che alla definizione di procedure condivise per la gestione del personale e la segnalazione di eventuali episodi discriminatori.

Per raggiungere la certificazione, entrambe le società hanno istituito un comitato guida e nominato un responsabile del sistema di gestione per la parità di genere, attivando inoltre un canale interno anonimo attraverso il quale i dipendenti possono segnalare eventuali criticità. È stata anche aggiornata la valutazione dei rischi aziendali, includendo quelli legati alla violenza di genere e coinvolgendo i rappresentanti dei lavoratori.

Il percorso ha previsto inoltre una formazione specifica rivolta a tutto il personale, con approfondimenti dedicati al linguaggio inclusivo, agli stereotipi di genere, alla diversità culturale e alla prevenzione della violenza e delle discriminazioni.

La certificazione ha una validità di tre anni ed è soggetta a verifiche annuali obbligatorie da parte degli auditor, incaricati di controllare il mantenimento dei requisiti e i progressi rispetto agli obiettivi individuati.