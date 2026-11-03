Raffrescamento delle scuole e giardini scolastici trasformati in “oasi” aperte alla città: i progetti del Comune di Ravenna per l’estate 2027

Raffrescare le scuole, a partire da nidi e materne, e mettere a disposizione della comunità, durante i mesi estivi, anche i giardini degli edifici scolastici e altri spazi pubblici attrezzati per affrontare le ondate di calore. Sono due gli ambiti su cui sta lavorando il Comune di Ravenna per migliorare la vivibilità della città nei mesi più caldi. L’obiettivo è arrivare all’estate 2027 con nuove strutture raffrescate e una rete più ampia di luoghi in cui trovare riparo dalle temperature elevate.

A fare il punto è l’assessora comunale Francesca Impellizzeri, che spiega come il percorso per il raffrescamento degli edifici scolastici fosse già stato avviato con lo stanziamento, nel bilancio di previsione 2026, di un budget iniziale di 200mila euro. L’orientamento dell’amministrazione è partire dai nidi e dalle scuole dell’infanzia.

«Avevamo pensato e siamo ancora dell’idea di partire dai nidi e dalle scuole dell’infanzia, proprio perché sono quelle strutture che poi anche in estate vengono utilizzate per i centri estivi», spiega Impellizzeri.

Nel frattempo, grazie agli interventi finanziati dal Pnrr, Ravenna ha già tre nuove scuole dotate di raffrescamento: il Franca Eredi (ex Canalazzo), il Pavirani (rifacimento del nido esistente) e il Fontana (in zona Questura), quest’ultimo in apertura a gennaio. A queste si aggiungerà il Veliero di Porto Corsini, per il quale la scorsa settimana è stato approvato in giunta il progetto di raffrescamento. L’intenzione è realizzare l’intervento prima della prossima estate.

Il programma iniziale prevedeva di riuscire a raffrescare almeno altre due scuole entro l’estate 2027, ma i tempi non sono semplici da definire, anche perchè gli uffici comunali sono ancora impegnati nella conclusione di numerosi cantieri Pnrr e gli impianti di raffrescamento richiedono progettazioni articolate.

Non si tratta infatti di installare semplicemente dei condizionatori. Per le scuole è previsto un sistema meccanico complesso, che comporta un impianto specifico e interventi di progettazione.

Un primo intervento sulle scuole elementari è stato effettuato alla Camerani, dove lo scorso inverno, dopo il guasto dell’intero impianto di riscaldamento, il Comune è intervenuto in somma urgenza installando una pompa di calore in ogni classe. L’intervento, realizzato in meno di una settimana, ha reso la scuola calda d’inverno ma anche interamente raffrescata per l’estate.

Accanto al raffrescamento degli edifici scolastici, l’amministrazione sta sviluppando un secondo filone di lavoro, quello delle oasi climatiche. L’idea è individuare e mettere in rete spazi pubblici, come i giardini scolastici, che possano offrire riparo durante le ondate di calore.

«Siamo partiti da un’idea di raffrescare le scuole per poter rendere più vivibili gli ambienti per i bambini e le bambine, ma poi si è aperta questa possibilità di progettazione sulle oasi climatiche, al che ci siamo aperti al fatto che le scuole sono prima di tutto un presidio di comunità», afferma Impellizzeri.

In quest’ottica, il Comune sta valutando la possibilità di rendere accessibili alla cittadinanza, durante i periodi di chiusura delle scuole, anche alcuni giardini scolastici. Si tratta di aree verdi spesso importanti, che potrebbero diventare luoghi di aggregazione e di riparo dal caldo, anche attraverso la collaborazione con associazioni e dirigenti scolastici.

Resta da definire, tuttavia, la gestione degli spazi: quando le scuole sono chiuse, occorre individuare modalità per garantire apertura, controllo e responsabilità, stabilendo chi possa accedere e per quali attività. È quindi necessario costruire un modello organizzativo che consenta di restituire questi luoghi alla comunità in condizioni adeguate.

Il lavoro sulle oasi climatiche parte da uno studio sulle aree della città maggiormente esposte al caldo. Le analisi condotte anche dall’Ausl hanno individuato quattro zone su cui l’amministrazione sta concentrando l’attenzione: Fornace Zarattini, Borgo Montone, Darsena e centro storico, in particolare l’area di via Maggiore.

A partire da questa mappatura, il Comune sta censendo le risorse già presenti nei diversi contesti: parchi, centri sociali e scuole. L’obiettivo è capire come collegare queste realtà e quali spazi possano essere messi a disposizione, distinguendo quelli già utilizzabili da quelli che necessitano di alcuni interventi. In alcuni casi potrebbero essere sufficienti nuove panchine, fontanelle o altre dotazioni per rendere un luogo più funzionale durante le giornate calde.

«Stiamo valutando in queste zone che tipo di contesti e che tipo di strutture possano essere messe a disposizione», spiega l’assessora. Il progetto coinvolge anche un tavolo interassessorile al quale partecipano i settori dell’Urbanistica, del Sociale, del Sanitario, della Scuola, del Verde e della Cultura, in modo da coordinare le diverse competenze e individuare le possibili risorse.

L’intenzione è riuscire ad ampliare già dalla prossima estate le disponibilità del territorio, mettendo a sistema gli spazi che sono pronti e programmando gli adeguamenti necessari per gli altri. Le prime indicazioni più puntuali dal tavolo di lavoro dovrebbero emergere entro la prossima primavera.

Rimane aperto anche il tema delle risorse economiche per il raffrescamento delle scuole. I 200mila euro erano stati previsti nel precedente bilancio di previsione, mentre con la programmazione per il 2027 l’amministrazione dovrà valutare se confermare lo stanziamento o quale quota destinare a questi interventi.

Il quadro degli edifici scolastici, intanto, presenta situazioni molto diverse. Molte strutture sono datate e non dispongono di impianti di raffrescamento.