Ravenna cerca 100 turisti esploratori: soggiorno di cinque giorni per testare l’offerta e migliorarla

Ravenna raddoppia il numero di turisti coinvolti nel progetto europeo Footprints, che punta a sperimentare un modello di turismo più sostenibile e inclusivo. Dopo i 50 partecipanti del 2026, nel 2027 saranno 100 le esploratrici e gli esploratori selezionati attraverso una nuova call presentata dal Comune al World Travel Market di Londra. Per loro è previsto un soggiorno gratuito di cinque giorni, durante il quale potranno conoscere la città e il territorio, provare le esperienze proposte e contribuire a migliorarne l’offerta. Le candidature sono aperte fino al 6 dicembre 2026.

La presentazione si è svolta al Padiglione Italia della fiera londinese, in collaborazione con Enit e Apt Servizi Emilia-Romagna. L’iniziativa coinvolgerà visitatori italiani e stranieri, chiamati non soltanto a scoprire Ravenna, ma anche a fornire indicazioni utili per rendere più accessibili e sostenibili i servizi turistici.

Un soggiorno di cinque giorni per testare l’offerta turistica

Birdwatching, itinerari in bicicletta, mosaici, arte, natura e mare saranno alcune delle opportunità attraverso cui i partecipanti potranno conoscere il territorio. Durante i cinque giorni di permanenza saranno invitati a valutare diversi aspetti dell’esperienza di viaggio: dall’orientamento all’arrivo agli spostamenti, dall’accesso alle informazioni alle attività culturali e all’aperto.

Gli esploratori dovranno condividere impressioni e suggerimenti, segnalando ciò che facilita la visita e gli eventuali ostacoli incontrati. I riscontri serviranno a capire quali servizi funzionano, quali esigenze restano insoddisfatte e come rendere più semplice la scelta di modalità di viaggio e visita rispettose dell’ambiente.

La prima edizione, nel 2026, ha coinvolto 50 turisti: 25 italiani provenienti da nove regioni e 25 stranieri di otto nazionalità. Con il raddoppio dei partecipanti nel 2027, il Comune intende ampliare la raccolta di osservazioni e consolidare il metodo di progettazione condivisa con i visitatori, mettendo in relazione le loro esperienze con le competenze degli operatori e le necessità del territorio.

Le candidature per la call 2027 dovranno essere presentate entro il 6 dicembre. Gli interessati possono consultare le informazioni e compilare la richiesta sul sito turistico del Comune: per i candidati italiani e per i candidati stranieri.

Il progetto europeo Footprints

Coordinato dal Comune di Ravenna e finanziato attraverso la European Urban Initiative – Innovative Actions, Footprints è attivo da dicembre 2024 e proseguirà fino a maggio 2028. L’obiettivo è fare di Ravenna una destinazione in cui le scelte di viaggio più rispettose dell’ambiente e della comunità siano anche le più semplici e accessibili.

Il progetto affronta in particolare la gestione dei flussi turistici, puntando a distribuire le visite tra luoghi e stagioni, integrare l’offerta culturale, balneare e naturalistica e ridurre la concentrazione nei siti più frequentati. Tra gli interventi previsti figurano tre welcome hub dedicati all’accoglienza e alla mobilità sostenibile, percorsi e spazi urbani più accessibili e un catalogo di esperienze sostenibili e inclusive.

È inoltre prevista una piattaforma digitale con meccanismi di gioco e ricompensa per incoraggiare comportamenti responsabili. Le imprese locali saranno accompagnate in percorsi di innovazione e certificazione ambientale, mentre i turisti saranno coinvolti come «cittadini temporanei», chiamati a partecipare alla cura dei luoghi visitati.

Accanto al Comune di Ravenna, partecipano al progetto Ravenna Incoming, Associazione Eutropian, Azimut Spa, Vista Tecnologie, ART-ER, San Vitale e Atlantide. Veszprém in Ungheria, Dubrovnik in Croazia e Altea in Spagna sono invece le città partner coinvolte nel trasferimento delle soluzioni sperimentate.

Ravenna promuove i mosaici anche a Londra

La partecipazione al World Travel Market si inserisce anche nel percorso di collaborazione culturale tra Ravenna e la capitale britannica. Dal 7 novembre 2026 al 9 maggio 2027 il Victoria & Albert Museum ospiterà la mostra Constantinople to Istanbul: One City, Two Empires, dedicata alla storia e alla produzione artistica della città tra l’Impero romano e quello ottomano.

Il Comune di Ravenna contribuirà con il prestito di due pannelli centrali della copia a mosaico del Corteo imperiale di Teodora, che raffigurano l’imperatrice bizantina. L’opera, realizzata dal Gruppo Mosaicisti di Ravenna intorno agli anni Cinquanta del Novecento, riproduce il ritratto del VI secolo conservato nella basilica di San Vitale e fa parte della collezione delle copie dei mosaici antichi ravennati. Sarà esposta nella sezione «Immagini contestate», dedicata alle rappresentazioni di imperatrici e nobildonne influenti della Costantinopoli tardoantica e medievale.