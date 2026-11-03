Ravenna, criticità nella nuova palestra dell’Olivetti-Callegari appena inaugurata: la ditta potrebbe dover rifare il pavimento

Rigonfiamenti nella pavimentazione e docce intasate che causano allagamenti negli spogliatoi: questa la situazione della palestra dell’istituto professionale Olivetti Callegari, inaugurata meno di 8 mesi fa, dopo un intervento con fondi PNRR e utilizzata sia dagli studenti, che da diverse associazioni sportive in orario extrascolastico, grazie ad un accordo tra la Provincia, proprietaria dello stabile e il Comune di Ravenna, con cui interloquiscono invece le società sportive.

E proprio in virtù di questo utilizzo, un’interrogazione sullo stato della palestra è arrivato in consiglio comunale, presentato dal consigliere di Fratelli d’Italia, Falco Caponegro, che ha chiesto conto dello stato della palestra e delle ripercussioni sulle società sportive che la utilizzano.

A rispondere è stato l’assessore Massimo Cameliani, che ha riferito gli aggiornamenti raccolti dall’ufficio Sport del Comune e dalla Provincia, competente per la struttura scolastica.

Le prime segnalazioni delle società sportive che utilizzano la palestra in orario extrascolastico sono arrivate al Comune il 5 e il 6 ottobre: la prima riguardava gli allagamenti degli spogliatoi durante l’uso delle docce, la seconda le condizioni della pavimentazione. Il 6 ottobre l’ufficio Sport ha trasmesso entrambe le comunicazioni alla Provincia, che ha risposto nella stessa giornata. Per gli spogliatoi è stato organizzato un intervento di spurgo, mentre per il pavimento è stato effettuato un intervento di fissaggio, con l’obiettivo di impedire che le bolle presenti aumentassero di dimensione.

La situazione è stata verificata anche durante un sopralluogo effettuato il 21 ottobre dall’ufficio Sport comunale insieme ai tecnici della Provincia. In quell’occasione sono stati riscontrati rigonfiamenti di varie dimensioni, opportunamente segnalati.

La nota della Provincia, riferita da Cameliani in aula, chiarisce che i problemi alla pavimentazione si sono manifestati fin dai primi tempi e che la ditta esecutrice ha già effettuato interventi di ripristino a proprie spese, senza però ottenere risultati risolutivi. Se i rigonfiamenti dovessero permanere, sarà quindi la stessa impresa a occuparsi del rifacimento del pavimento, sempre a proprie spese, utilizzando un materiale differente.

Per quanto riguarda invece gli spogliatoi, la Provincia riconduce gli allagamenti a un problema di pulizia delle pilette di scarico, che tendono a intasarsi a causa dei capelli. Sono state quindi fornite indicazioni specifiche alla ditta incaricata delle pulizie.

Sul fronte dell’utilizzo dell’impianto, Cameliani ha precisato che al momento non risultano comunicazioni ufficiali della Provincia che dispongano l’interruzione dell’attività sportiva. Non sono stati registrati altri annullamenti, sospensioni o spostamenti degli allenamenti, al di là dell’interdizione temporanea delle docce comunicata alle società sportive il 6 ottobre, in occasione dell’intervento di spurgo.