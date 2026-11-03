Roghi ai cassonetti tra via Carlo Levi e Antica Milizia: individuato un responsabile, ma solo di 3 incendi. Greco (Fd’I) chiede che non paghino i contribuenti

La consigliera Anna Greco

Sono circa 41 i cassonetti dati alle fiamme a Ravenna dall’inizio dell’anno, con danni economici complessivi superiori ai 40mila euro. I contenitori, di proprietà di Hera, sono già stati sostituiti dal gestore, che sta provvedendo anche al monitoraggio e alla rendicontazione dei beni danneggiati. Sul fronte dei risarcimenti, invece, occorrerà attendere la conclusione delle indagini preliminari e la definizione delle responsabilità da parte dell’autorità giudiziaria. Solo successivamente il Comune valuterà eventuali azioni legali per tutelare il patrimonio della collettività.

A fare il punto è stato l’assessore Giancarlo Schiano, rispondendo oggi in Consiglio comunale a un’interrogazione della consigliera Anna Greco (Fratelli d’Italia) sugli incendi dolosi che hanno interessato soprattutto le zone di via Carlo Levi e via Antica Milizia.

Schiano ha confermato i dati circolati sulla stampa, precisando che la stima dei danni supera i 40mila euro, con un costo indicativo di circa mille euro per ciascun contenitore. L’attività investigativa è stata condotta dalla Polizia Locale di Ravenna sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna e ha permesso di ricostruire una serie di episodi che hanno coinvolto circa 41 cassonetti.

Secondo quanto riferito dall’assessore, l’autorità giudiziaria ha individuato un presunto responsabile minorenne, al quale sono stati formalmente contestati, al momento, solo tre degli episodi incriminati. Un numero ancora limitato rispetto ai circa 40-41 incendi ricostruiti. «Trattandosi di indagini preliminari ancora in corso, la definizione esatta delle responsabilità penali e del perimetro dei reati ascrivibili al soggetto spetta unicamente agli organi inquirenti e giudiziari», ha precisato Schiano.

Da qui la cautela dell’amministrazione rispetto alla possibilità di avviare un’azione civile nei confronti del presunto responsabile o delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale.

«L’impegno prioritario dell’amministrazione è fare in modo che i costi di questi atti vandalici non gravino in alcun modo sui cittadini e sulla Tari, perseguendo la tutela del patrimonio pubblico nelle sedi preposte», ha assicurato l’assessore.

Greco, nella replica, ha preso atto del fatto che le indagini siano ancora in corso, ma ha insistito sulla necessità che, una volta accertate le responsabilità, vengano avviate le procedure per ottenere il risarcimento dei danni. La consigliera ha sottolineato che gli episodi non possono essere liquidati semplicemente come manifestazioni di quel disagio giovanile, di cui tanto ultimamente si parla: «il Comune e in questo caso anche Hera devono, una volta accertati i fatti, costituirsi parte civile e i danni deve pagarli chi li ha provocati, ovviamente non il minorenne, ma i genitori o chi ne fa le veci. Non può essere in alcun modo un costo che deve ricadere sulla collettività».