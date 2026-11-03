Solarolo ricorda i Caduti: il programma delle celebrazioni del 4 novembre

Solarolo celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia in programma mercoledì 4 novembre, per ricordare quanti hanno sacrificato la vita per l’indipendenza, l’unità e la libertà dell’Italia.

Le iniziative, organizzate dall’amministrazione comunale, inizieranno alle 18.45 con il raduno dei partecipanti in piazza Gonzaga. Da qui partirà il corteo, accompagnato dal Gonfalone del Comune di Solarolo, insignito della Medaglia d’argento al Merito Civile, e dalle rappresentanze delle associazioni con i rispettivi labari e bandiere. La sfilata sarà accompagnata dal Corpo Bandistico di Solarolo e raggiungerà i monumenti dedicati ai Caduti, dove saranno deposti gli omaggi floreali.