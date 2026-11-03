Studenti finlandesi ospiti del Ricci Curbastro di Lugo: insieme programmano robot e scoprono la Romagna

Una settimana tra laboratori di robotica, lezioni condivise e visite alla scoperta del territorio, per imparare a collaborare superando le barriere linguistiche e culturali. Dal 25 al 30 ottobre il Liceo “Gregorio Ricci Curbastro” di Lugo ha ospitato nove studenti e due insegnanti del Salon lukio, istituto superiore di Salo, in Finlandia, nell’ambito di un progetto di scambio scolastico sostenuto dal programma europeo Erasmus+.

La scuola finlandese, che si trova in una cittadina di circa 50mila abitanti, conta 600 studenti e 40 insegnanti. La delegazione, accompagnata dai docenti Mikko Lujasmaa e Antti Hilke, è stata accolta da nove studenti lughesi delle classi quinte: Leopoldo, Alessandro, Matteo, Gaia, Michele, Lorenzo, Eleonora, Agata e Giuliana, che hanno ospitato i coetanei nelle proprie famiglie, condividendo con loro non soltanto le attività scolastiche, ma anche la quotidianità.

Il progetto, inserito in un programma Erasmus+ triennale, è stato sostenuto dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti, predisposto e coordinato dalla referente Roberta Ghetti, con la partecipazione dell’esperto incaricato Peter Helgesson.

Proprio la tecnologia è stata al centro dell’esperienza didattica. Nel laboratorio STEM, guidato dal professor Helgesson, gli studenti italiani e finlandesi sono stati suddivisi in gruppi misti e chiamati a programmare piccoli robot, con l’obiettivo di far percorrere loro un tracciato prestabilito nel minor tempo possibile.

Un’attività che ha richiesto competenze informatiche, ragionamento logico, capacità di risolvere problemi e lavoro di squadra. Dopo le prime prove, i ragazzi hanno progressivamente perfezionato gli algoritmi, correggendo gli errori e cercando soluzioni più efficaci. Il percorso si è concluso con una gara finale, durante la quale i diversi gruppi hanno messo alla prova i programmi sviluppati nel corso della settimana.

Accanto alle attività di laboratorio, gli ospiti finlandesi hanno seguito alcune lezioni curricolari di inglese, fisica, storia e storia dell’arte, entrando in contatto con i metodi di insegnamento e l’organizzazione scolastica del liceo lughese.

Il programma ha previsto anche numerose occasioni per conoscere il patrimonio artistico e culturale italiano. Gli studenti hanno visitato Bologna e Firenze, dove hanno avuto modo di scoprire le Gallerie degli Uffizi e il Giardino di Boboli, mentre un’escursione in bicicletta li ha portati a Ravenna, alla scoperta di alcuni dei principali monumenti cittadini. I due insegnanti finlandesi hanno inoltre visitato Rimini e Santarcangelo di Romagna.

Un ruolo importante è stato svolto dall’accoglienza delle famiglie e dalle attività organizzate fuori dalle aule. La preparazione di un pasto insieme e il tempo trascorso nelle case degli studenti lughesi hanno favorito la conoscenza reciproca, permettendo ai ragazzi di confrontare abitudini, tradizioni e stili di vita.

Per tutti i partecipanti, la settimana ha rappresentato anche un’occasione per utilizzare l’inglese in situazioni quotidiane, sviluppare autonomia e responsabilità e conoscere da vicino una realtà scolastica europea diversa dalla propria.

Il progetto non si conclude con la visita della delegazione finlandese. Nel marzo 2027 saranno infatti gli studenti italiani a raggiungere Salo, per proseguire il percorso di scambio e collaborazione tra i due istituti.