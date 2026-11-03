Treni, modifiche alla circolazione dal 6 al 10 novembre: disagi sulle linee Bologna-Padova e Ferrara-Ravenna

Foto d'archivio

Dalla serata di venerdì 6 a martedì 10 novembre sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria in Emilia-Romagna per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale nel nodo di Ferrara. Gli interventi comporteranno cancellazioni, limitazioni di percorso e variazioni di orario per alcuni treni a lunga percorrenza e regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper. Per le tratte interessate dalle soppressioni sarà predisposto un servizio sostitutivo con autobus.

Le modifiche riguarderanno diverse linee, tra cui Bologna-Padova, Ferrara-Ravenna, Budrio-Portomaggiore e Bologna-Ravenna-Rimini, oltre ad alcuni collegamenti InterCity e InterCity Notte.

Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, il 7 e l’8 novembre i convogli Alta Velocità della tratta Napoli-Roma-Venezia/Trieste subiranno un aumento dei tempi di viaggio. Saranno cancellate le fermate di Ferrara e Rovigo e sono previste cancellazioni e limitazioni di percorso a Bologna, con soppressione della tratta Bologna-Venezia. I treni Euronight, invece, seguiranno un itinerario alternativo via Verona.

Sulla relazione Trieste-Roma, in alcune giornate comprese tra il 6 e il 9 novembre, i treni InterCity e InterCity Notte potranno subire variazioni di orario e di percorso e non effettueranno fermate intermedie. Per i collegamenti interessati è previsto un servizio sostitutivo con autobus.

Numerose le modifiche anche alla circolazione regionale. Sulla linea Bologna-Padova, dal 6 al 9 novembre, sono programmate cancellazioni e limitazioni di percorso. Saranno attivati autobus tra Bologna, San Pietro in Casale, Ferrara e Rovigo, mentre tra San Pietro in Casale e Bologna saranno disponibili collegamenti ferroviari.

Sulla linea Ferrara-Ravenna, dal 6 al 10 novembre, sono previste cancellazioni totali o parziali, in particolare sulla tratta Ferrara-Portomaggiore/Argenta. I collegamenti tra Ferrara, Portomaggiore e Ravenna saranno garantiti con autobus. Alcuni treni subiranno inoltre significative modifiche di orario.

Sulla Budrio-Portomaggiore, sempre dal 6 al 10 novembre e secondo la periodicità prevista, saranno cancellati alcuni collegamenti, tra cui i treni 90294 e 90265, sostituiti da autobus.

Infine, nella serata del 9 novembre, sulla linea Bologna-Ravenna-Rimini alcuni treni saranno interessati da modifiche, con limitazioni di percorso e possibili cancellazioni tra Bologna e Ravenna/Rimini. Anche in questo caso, per le tratte soppresse saranno predisposti servizi sostitutivi con bus.

Trenitalia e Trenitalia Tper precisano che gli orari degli autobus potranno subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui mezzi sostitutivi non sarà consentito il trasporto di biciclette e dispositivi di micromobilità elettrica, come monopattini, monowheel e hoverboard. Non saranno ammessi neppure animali di grossa taglia, mentre resterà sempre consentito il trasporto dei cani da assistenza.