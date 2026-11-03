Turismo a Cervia, avviso pubblico per promuovere la destinazione su Facebook e Instagram

La Fondazione Cervia In per il Turismo cerca un partner a cui affidare la progettazione e la gestione delle campagne pubblicitarie digitali sui social network per il 2027. L’obiettivo è promuovere la destinazione turistica attraverso Facebook e Instagram, raggiungendo nuovi potenziali visitatori e incrementando le richieste di soggiorno, sia sul mercato italiano sia all’estero.

La Fondazione ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici qualificati, con esperienza nella realizzazione di campagne pubblicitarie digitali e competenze specifiche nel settore turistico. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 di mercoledì 2 dicembre e l’investimento complessivo sul progetto è di 90 mila euro, iva inclusa.

Le attività promozionali si concentreranno principalmente sul mercato italiano e sui Paesi dell’area DACH, con particolare attenzione al Sud della Germania, all’Austria e alla Svizzera. Le campagne dovranno raccontare le diverse opportunità offerte dal territorio: mare e spiagge, ospitalità, enogastronomia, terme e benessere, sport, golf, natura, eventi ed esperienze.

Tra gli obiettivi indicati dalla Fondazione c’è la capacità di trasformare la promozione sui social in concrete opportunità turistiche, attraverso strategie pubblicitarie mirate, contenuti coinvolgenti e strumenti per monitorare i risultati. Le proposte saranno valutate in base alla qualità tecnica, alla congruità economica, ai tempi di realizzazione e all’attenzione alla sostenibilità ambientale.

La procedura si svolgerà nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione previsti dal Regolamento Acquisti della Fondazione, per individuare un partner che accompagni la strategia di comunicazione turistica di Cervia nel corso del 2027.

Gli operatori interessati dovranno inviare la propria candidatura esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cerviain@legalmail.it, entro le ore 12 del 2 dicembre 2026. L’avviso integrale, il capitolato e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito www.discovercervia.com, nella sezione «Amministrazione Trasparente».