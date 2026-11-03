“Una legge elettorale truffa?”: la Carovana per la Costituzione fa tappa ad Alfonsine e Conselice

La Carovana per la Costituzione fa tappa ad Alfonsine e Conselice con due incontri pubblici dedicati alla legge elettorale e al suo rapporto con i principi costituzionali. Al centro del confronto ci sarà la domanda “Una legge elettorale truffa?”, scelta dagli organizzatori per aprire una riflessione sulle regole della rappresentanza politica e sul funzionamento della democrazia.