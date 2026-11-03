“Una legge elettorale truffa?”: la Carovana per la Costituzione fa tappa ad Alfonsine e Conselice
La Carovana per la Costituzione fa tappa ad Alfonsine e Conselice con due incontri pubblici dedicati alla legge elettorale e al suo rapporto con i principi costituzionali. Al centro del confronto ci sarà la domanda “Una legge elettorale truffa?”, scelta dagli organizzatori per aprire una riflessione sulle regole della rappresentanza politica e sul funzionamento della democrazia.
L’iniziativa prosegue il percorso avviato dalla Carovana per la Costituzione, che si propone di promuovere incontri e occasioni di discussione nei diversi comuni della provincia di Ravenna, utilizzando la Carta costituzionale come riferimento per analizzare le questioni politiche e civili di attualità.
Dopo la mobilitazione in occasione del referendum sulla magistratura, la Carovana intende rafforzare la propria presenza sul territorio. In questa fase, la collaborazione con le sezioni ANPI di Alfonsine e Conselice permetterà di portare il confronto anche in località dove il gruppo non dispone di propri referenti.
Il primo appuntamento si terrà martedì 3 novembre a Palazzo Marini, in via Roma 10 ad Alfonsine. La serata inizierà alle 19.30 con un aperitivo offerto dalla CGIL, seguito da un incontro al quale parteciperanno Maria Paola Patuelli, della Carovana per la Costituzione, Renzo Savini, presidente provinciale dell’ANPI, Sara Errani, della segreteria provinciale CGIL, e Andrea Valentinotti, componente della Carovana e avvocato del collegio difensivo nazionale dei ricorrenti contro la legge elettorale.
A coordinare il dibattito sarà Nicoletta Rambelli, presidente dell’ANPI di Alfonsine.
Giovedì 5 novembre la Carovana sarà invece a Conselice, per un secondo incontro in programma alle 20.30 all’Auditorium di via Garibaldi 14. L’iniziativa, promossa insieme all’ANPI e allo SPI-CGIL, vedrà la partecipazione di Maria Paola Patuelli, Renzo Savini e Andrea Valentinotti. A moderare il confronto sarà Claudia Lusa, dell’ANPI di Lavezzola.
Entrambi gli appuntamenti saranno aperti alla cittadinanza, con la possibilità di intervenire nel dibattito.