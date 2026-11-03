Verlicchi (Per la Buona Politica): “Bene la revisione delle Consulte, ora servono atti concreti per la partecipazione”

La decisione unanime del Consiglio comunale di Lugo di impegnarsi nella revisione e aggiornamento del Regolamento degli organi del decentramento (Consulte) e della partecipazione dei cittadini, risalente al 2001, rappresenta un segnale positivo, seppur tardivo, che auspichiamo possa tradursi rapidamente in atti concreti.

E’ un risultato che l’Associazione Civica Per la Buona Politica attende da tempo. Sin dal giugno 2014 abbiamo periodicamente sollecitato l’Amministrazione comunale e le forze politiche, da ultimo anche con una dettagliata lettera del novembre 2025 indirizzata a Sindaco, Giunta e gruppi consiliari di maggioranza e minoranza, avanzando proposte organiche per rafforzare gli strumenti della partecipazione democratica.

Le nostre richieste, coerenti con i principi della legge regionale dell’Emilia Romagna n°15 del 2018, si articolano in quattro punti: revisione del Regolamento, introduzione del bilancio partecipativo, gestione condivisa dei beni comuni e istituzione della “Giornata del cittadino attivo”, quale appuntamento annuale dedicato alla partecipazione e alla responsabilità civica. Quest’ultima proposta si richiama alle iniziative europee per la democrazia locale, con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo dei cittadini e rafforzare il rapporto di fiducia tra comunità e istituzioni. Il riconoscere l’autonomia dei cittadini all’interno delle associazioni di riferimento, potrà garantire la convivenza di persone con idee politiche diverse e di mantenere il focus esclusivamente sulle azioni svolte.

Le finalità sono precise: avvicinare i cittadini ai processi decisionali, favorire il dialogo con la pubblica amministrazione, promuovere la trasparenza e sperimentare forme concrete di partecipazione alle scelte che riguardano il territorio colmando a volte carenze strutturali.

Perché continuiamo a insistere su questi temi? Perché siamo convinti che la Bassa Romagna possieda uno straordinario patrimonio umano e sociale, rappresentato dalle migliaia di persone di ogni età che dedicano gratuitamente tempo, competenze ed energie alle attività culturali, sociali, sanitarie, sportive, conviviali, ricreative, alla protezione civile, alle comunità parrocchiali, di culto e alle numerose espressioni del volontariato.

E’ una ricchezza spesso silenziosa, ma fondamentale per la coesione sociale e per la qualità della vita delle nostre comunità. La qualità di una comunità non si misura soltanto dalla ricchezza economica che produce, ma anche dalla capacità dei suoi cittadini di essere parte attiva di un destino comune.

La partecipazione democratica non sostituisce le responsabilità delle istituzioni e degli amministratori eletti, ma le rafforza attraverso l’ascolto, il confronto e la condivisione delle scelte.

Per queste ragioni chiediamo all’Amministrazione comunale e alle forze politiche di ogni schieramento di assumere un impegno chiaro, accompagnato da tempi e modalità di attuazione verificabili.

La Bassa Romagna, forte della propria storia democratica e delle sue tradizioni civiche e solidaristiche, possiede tutte le condizioni per diventare un esempio concreto di democrazia partecipata.

Occorre trasformare questo patrimonio di valori e disponibilità in una partecipazione riconosciuta, organizzata e continuativa. Perché la democrazia non si esaurisce nel momento del voto, ma si rafforza ogni giorno attraverso la responsabilità e il contributo dei cittadini.

L’Associazione Civica Per la Buona Politica, sull’insieme di queste problematiche, conferma la disponibilità dei propri associati a fornire ogni apporto costruttivo e collaborazione nell’esclusivo interesse pubblico.