Al via a Conselice CivicOFF: cinque spettacoli con Ottavia Piccolo, Marco Marzocca e le musiche di Morricone

Torna a Conselice CivicOFF, la rassegna culturale che giunge alla terza edizione con cinque appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, all’inclusione e all’attualità. Dal 6 novembre al 5 marzo, il centro civico Gino Pellegrini di piazza Foresti ospiterà spettacoli e protagonisti della scena artistica italiana, con un programma che spazia dalle musiche di Ennio Morricone al teatro civile di Ottavia Piccolo, fino alla comicità di Marco Marzocca.

La stagione prenderà il via venerdì 6 novembre alle 21 con il concerto della Novensemble orchestra, che proporrà un omaggio a Ennio Morricone attraverso alcune delle colonne sonore più celebri del compositore. Un percorso musicale dedicato alle melodie che hanno accompagnato alcuni dei film più conosciuti del cinema italiano e internazionale.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 22 dicembre alle 21 con Ottavia Piccolo, protagonista di Matteotti. Anatomia di un fascismo, spettacolo scritto da Stefano Massini e accompagnato dalle musiche dei solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. La rappresentazione ripercorre la figura di Giacomo Matteotti e il contesto storico e politico nel quale maturò il suo assassinio, affrontando temi legati alla democrazia, alla libertà e alla responsabilità individuale e collettiva.

Con il nuovo anno, CivicOFF darà spazio anche alla musica come strumento di inclusione. Venerdì 15 gennaio alle 21 salirà sul palco la “Si può fare Band”, protagonista di uno spettacolo diretto da Davide Zubani. Il progetto coinvolge ragazzi con disabilità in un percorso artistico che permette loro di esprimersi attraverso la musica e valorizzare le proprie capacità. Nel corso degli anni, la formazione si è esibita anche in contesti di rilievo internazionale, dalle Nazioni Unite di New York al G7 Inclusione e disabilità di Assisi, fino al Vittoriale degli Italiani.

Il quarto appuntamento sarà dedicato all’attualità e alla libertà di stampa, nell’ambito del festival conselicese che affronta questi temi. L’incontro, ancora in fase di definizione, offrirà un’occasione di approfondimento e confronto su questioni legate all’informazione e alla società contemporanea.

A chiudere la rassegna sarà Marco Marzocca, giovedì 5 marzo alle 21, con una serata dedicata alla comicità. L’attore, conosciuto dal grande pubblico per le numerose partecipazioni televisive, ha interpretato personaggi come Ariel, il collaboratore domestico diventato popolare a Zelig, e il poliziotto Ugo Lombardi nella serie Distretto di Polizia.

La direzione artistica di CivicOFF è affidata a Matteo Penazzi, mentre la rassegna è realizzata con il contributo del Comune di Conselice e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

«CivicOFF rappresenta per la nostra comunità un appuntamento culturale ormai consolidato, anche quest’anno il cartellone unisce musica, teatro, inclusione e attualità, con proposte capaci di parlare a pubblici diversi – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Conselice, Kocis Urso –. L’Amministrazione ha scelto di mantenere prezzi popolari, nella convinzione che l’accesso alla cultura sia un diritto di tutti e che debba essere garantito senza barriere di carattere economico. Desidero ringraziare Matteo Penazzi per la direzione artistica e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per il prezioso sostegno».

Gli abbonamenti alla rassegna possono essere sottoscritti fino a venerdì 6 novembre, anche direttamente al centro civico prima dello spettacolo inaugurale. Il costo è di 50 euro per l’intero ciclo di cinque appuntamenti, mentre per gli under 25 è prevista una tariffa ridotta di 25 euro. L’abbonamento garantisce inoltre un posto riservato nelle prime file per ciascuno spettacolo.

Abbonamenti e biglietti per i singoli eventi sono acquistabili nelle tabaccherie e nei punti vendita convenzionati Vivaticket, sul sito www.vivaticket.com oppure direttamente sul posto, a partire da 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, salvo disponibilità di posti.