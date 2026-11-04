Asili nido e servizi per l’infanzia, la Regione Emilia-Romagna stanzia 8 milioni di euro senza attendere i fondi nazionali

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 8 milioni di euro per sostenere la gestione e migliorare la qualità dei nidi e degli altri servizi educativi per la prima infanzia, anticipando l’assegnazione delle risorse nazionali per garantire ai Comuni e alle Unioni la continuità della programmazione. La Giunta regionale ha approvato il riparto del Fondo regionale 2026, confermando i criteri adottati negli anni precedenti e prevedendo finanziamenti aggiuntivi per i territori montani e per i servizi frequentati da bambini con disabilità.

Le risorse saranno destinate al consolidamento del sistema integrato dei servizi educativi, con l’obiettivo di sostenerne il funzionamento, favorire l’accessibilità e investire sulla formazione del personale e sul coordinamento pedagogico. La decisione è stata assunta mentre si attende ancora il riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni.

Dei complessivi 8 milioni di euro, 7,2 milioni, pari al 90% del finanziamento, saranno destinati alla gestione e al consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati accreditati, oppure gestiti attraverso appalti, concessioni o convenzioni con gli enti locali. La distribuzione delle risorse avverrà sulla base del numero dei bambini iscritti ai servizi e, nel caso dei Centri per bambini e famiglie, del numero dei frequentanti.

Il sistema di riparto prevede inoltre quote aggiuntive per i Comuni montani e per i servizi che accolgono bambini con disabilità certificata o in fase di certificazione, in modo da tenere conto delle diverse caratteristiche territoriali e delle maggiori necessità educative e organizzative.

I restanti 800mila euro, pari al 10% del Fondo, saranno invece investiti nella qualificazione dell’offerta educativa. In particolare, 300mila euro finanzieranno i Coordinamenti pedagogici territoriali, che svolgono un ruolo di raccordo e integrazione tra i servizi, mentre 500mila euro saranno destinati alla formazione continua degli operatori, attraverso gli enti capofila degli ambiti distrettuali.

A spiegare la scelta di procedere con risorse regionali, senza attendere lo stanziamento nazionale, è l’assessora regionale alle Politiche per l’infanzia, Isabella Conti. «Come Regione confermiamo il nostro impegno concreto anche in una fase in cui non sono ancora state assegnate le risorse nazionali – dichiara Conti –. Abbiamo scelto di procedere con i fondi regionali per dare continuità alla programmazione dei Comuni e certezza ai servizi, con risorse aggiuntive per i territori montani e le realtà in cui siano presenti bambini con disabilità».

L’assessora sottolinea inoltre l’importanza di affiancare al sostegno economico per la gestione ordinaria degli asili investimenti dedicati alla preparazione degli operatori: «Oltre al sostegno alla gestione, vogliamo continuare a investire sulla formazione degli educatori e sul coordinamento pedagogico, perché la qualità di un servizio educativo si misura prima di tutto nella capacità di accompagnare ogni bambina e ogni bambino nel proprio percorso di crescita».

Il finanziamento regionale si inserisce nel quadro del nuovo Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2026-2030, sul quale è stata raggiunta un’intesa in Conferenza Unificata lo scorso 1° ottobre.