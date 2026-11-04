Attivo il servizio di derattizzazione contro topi e ratti a Cervia: come prenotare gli interventi e ritirare le esche

Il Comune di Cervia informa che è attivo anche quest’anno il servizio di derattizzazione e disinfestazione contro topi e ratti, con la possibilità per i cittadini di prenotare gli interventi oppure ritirare direttamente le esche ratticide presso i punti di distribuzione indicati dall’amministrazione comunale.

Il servizio viene svolto dal personale di Azimut Spa, che provvede alla consegna del prodotto ratticida destinato al trattamento delle abitazioni civili e dei relativi servizi.

Per richiedere un intervento è necessario contattare Cervia Informa Cittadini, in viale Roma 33, telefonando al numero 0544 979350, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30.

In alternativa, i cittadini residenti possono ritirare direttamente le esche ratticide presso le stazioni ecologiche gestite da Hera Spa e allo sportello Cervia Informa, secondo i rispettivi orari di apertura.

Alla Stazione Ecologica Bassona di Cervia, lungo la Statale Adriatica, il ritiro è possibile il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30, il martedì e giovedì dalle 12 alle 18, il sabato dalle 8.30 alle 17.30 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Gli stessi orari sono previsti per la Stazione Ecologica di Pisignano, in via Traversa: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30, martedì e giovedì dalle 12 alle 18, sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.