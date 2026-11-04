Cambiamento climatico a Ravenna, Comune e Legambiente verso un tavolo di lavoro: “si elabori un piano comunale pluriennale”

Un piano comunale pluriennale per affrontare gli effetti del cambiamento climatico, ridurre le emissioni di CO2 e rendere Ravenna più resiliente alle ondate di calore. È la proposta presentata da Legambiente Ravenna Circolo Matelda al sindaco Alessandro Barattoni durante un incontro che si è svolto il 20 ottobre: “Erano 10 anni che mancava un confronto diretto con l’amministrazione comunale, quest’inizio è sicuramente un buon primo passo”, affermano dal Circolo Matelda.

L’associazione ambientalista chiede all’amministrazione di dotarsi di una strategia specifica per il territorio ravennate, con interventi graduali, realistici e concreti, da sottoporre anche all’approvazione del Consiglio comunale. Un piano che va costruito tra amministrazione e portatori di interesse vari in ambito ambientale, per mettere al centro le questioni climatiche e le problematiche che sottendono.

La proposta di Legambiente riguarda due ambiti di intervento: da una parte la mitigazione, attraverso la riduzione delle emissioni e il progressivo passaggio dalle fonti fossili alle energie rinnovabili; dall’altra l’adattamento, con misure per limitare gli effetti delle temperature elevate sulla vita quotidiana, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione, come bambini e anziani.

Tra le azioni indicate tornano la messa a dimora di nuove alberature, la desigillazione delle superfici asfaltate che contribuiscono alla formazione delle isole di calore e l’allestimento di spazi pubblici ombreggiati e attrezzati, dove poter trovare riparo anche durante le giornate più calde.

L’associazione chiede maggiore trasparenza anche sulle decisioni relative agli abbattimenti degli alberi, spesso difficili da comprendere senza ricorrere agli accessi agli atti. «Avere un tavolo di questo tipo per noi è un dato di trasparenza positivo», osservano i rappresentanti del Circolo, auspicando che il confronto possa tradursi in proposte e interventi verificabili.

Nel corso dell’incontro il sindaco ha ricordato che Comune e Ausl Romagna hanno predisposto un tavolo di coordinamento operativo per individuare nelle diverse zone della città rifugi climatici all’ombra, dotati di alberature ed erogatori di acqua potabile a disposizione dei cittadini: “in città i parchi non mancano, ma spesso non sono adeguatamente attrezzati, mancano fontanelle o quelle che ci sono, sono rotte. Anche piccoli interventi di questo tipo contribuiscono all’adattamento climatico e aiutano la fruibilità di queste oasi per sfuggire al caldo”, commentano dall’associazione ambientalista.

Sul fronte della riduzione delle superfici impermeabilizzate, l’amministrazione ha richiamato l’intervento realizzato nel parcheggio di piazza Mameli, dove sono stati inseriti verde e alberature. Sulla base di questa esperienza, il Comune sta individuando altri parcheggi cittadini nei quali realizzare interventi analoghi di desigillazione e riduzione delle superfici asfaltate: “Ravenna ha molte piazze e parcheggi che si presterebbero ad essere desigillati, con interventi analoghi a quello di piazza Mameli. È importante arrivare a definire quali”, commentano da Legambiente.

Per quanto riguarda la transizione energetica, il Comune ha illustrato alcuni risultati già raggiunti. La sostituzione delle lampade alogene con quelle a led negli impianti di illuminazione pubblica di tutto il territorio comunale ha consentito di ridurre i consumi da 20 milioni a 6,5 milioni di kWh all’anno, con un risparmio di risorse e una diminuzione di circa due terzi delle emissioni climalteranti.

L’amministrazione sta inoltre intervenendo sugli edifici pubblici per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici. Tra gli esempi citati ci sono gli asili nido Pavirani, Fontana e Franca Eredi e la scuola di Ponte Nuovo, edifici a consumo energetico quasi zero (NZEB) che producono più energia di quanta ne consumino, immettendo in rete quella in eccesso e rendendola disponibile ad altri utenti locali.