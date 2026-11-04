Chiara Calore, ultimi giorni per visitare la mostra “Non voltarti adesso”

La mostra accompagna il visitatore alla scoperta della ricerca artistica di Chiara Calore, nata ad Abano Terme nel 1994 e formatasi a Venezia. Le opere, distribuite negli ambienti del primo piano dell’Ex Convento di San Francesco, danno vita a un percorso nel quale la pittura dialoga con l’architettura e invita a osservare le immagini da prospettive sempre diverse. Particolare rilievo assumono i ritratti, protagonisti dei lunghi corridoi del convento. I volti, attraversati da emozioni intense e talvolta difficili da decifrare, stabiliscono un rapporto diretto con chi li osserva. Nelle stanze, invece, la composizione si fa più complessa e accoglie figure, animali e scene enigmatiche, in un continuo intreccio di suggestioni e riferimenti.

Il titolo Non voltarti adesso, mutuato dal film Don’t Look Now di Nicolas Roeg, richiama proprio il ruolo dello sguardo nell’esperienza della mostra. Le opere non seguono una narrazione lineare, ma costruiscono una rete di corrispondenze che il visitatore è invitato a riconoscere, anche ritornando su immagini già incontrate.

Nella pittura di Chiara Calore convivono suggestioni tratte dalla tradizione religiosa, barocca e romantica e un immaginario contemporaneo, spesso ironico e visionario. L’artista rielabora immagini provenienti da epoche e contesti differenti, dando forma a composizioni nelle quali elementi familiari assumono significati inattesi.

Il progetto espositivo è accompagnato da un catalogo edito dal Comune di Bagnacavallo, concepito per restituire attraverso immagini e soluzioni grafiche il carattere dell’esposizione e il dialogo tra le opere.