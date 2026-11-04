Chiude la mostra dedicata a Ferriano Giardini al Museo San Rocco di Fusignano

Si concluderà domenica 8 novembre al Museo Civico San Rocco di Fusignano la mostra dedicata al pittore Ferriano Giardini, allestita in occasione del centenario della sua nascita. L’esposizione, che ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica, si avvia alla chiusura con un ultimo appuntamento dedicato alla conoscenza delle opere dell’artista.

Tra le iniziative che hanno accompagnato la mostra, particolare interesse ha suscitato l’incontro di venerdì scorso con l’artista Nicola Samorì, che ha riscosso a sua volta un positivo riscontro.