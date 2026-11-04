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Chiude la mostra dedicata a Ferriano Giardini al Museo San Rocco di Fusignano
Si concluderà domenica 8 novembre al Museo Civico San Rocco di Fusignano la mostra dedicata al pittore Ferriano Giardini, allestita in occasione del centenario della sua nascita. L’esposizione, che ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica, si avvia alla chiusura con un ultimo appuntamento dedicato alla conoscenza delle opere dell’artista.
Tra le iniziative che hanno accompagnato la mostra, particolare interesse ha suscitato l’incontro di venerdì scorso con l’artista Nicola Samorì, che ha riscosso a sua volta un positivo riscontro.
In occasione del finissage, domenica 8 novembre alle 10.30 il curatore Paolo Trioschi condurrà una visita guidata al Museo Civico San Rocco, offrendo ai partecipanti un’ultima opportunità per approfondire il percorso artistico di Ferriano Giardini e conoscere le opere esposte.