“Click & racconta”: incontri su social, cinema e comunicazione per ragazzi e famiglie a Cotignola

La biblioteca comunale Luigi Varoli di Cotignola promuove un percorso dedicato alle arti visive, alla comunicazione e all’uso consapevole degli strumenti digitali, con incontri pubblici e laboratori rivolti a bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie dell’istituto comprensivo Don Stefano Casadio. Il progetto, intitolato “Click & racconta – Dove ogni immagine diventa una storia”, propone attività che intrecciano cinema, illustrazione, narrazione e nuove tecnologie, con l’obiettivo di stimolare la creatività e la capacità di interpretare criticamente le immagini e i contenuti digitali.

Il primo appuntamento aperto al pubblico è in programma giovedì 5 novembre alle 20.45 nell’aula magna delle scuole medie, con un incontro rivolto in particolare ai genitori. L’autrice Carlotta Cubeddu condurrà “Penso, parlo, posto”, un approfondimento dedicato al rapporto tra pensiero, parole e condivisione online, con particolare attenzione alle dinamiche della comunicazione sui social network e all’importanza di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto a ciò che si pubblica e si legge in rete. L’iniziativa offrirà anche uno spazio di riflessione sulle relazioni e sulla comunicazione tra genitori e figli.

Il calendario proseguirà mercoledì 18 novembre alle 17 alla biblioteca Luigi Varoli, dove l’illustratrice Marianna Balducci terrà l’incontro formativo “10 attività da portare in classe”. L’appuntamento è pensato soprattutto per gli insegnanti, ai quali saranno proposte attività da utilizzare nel lavoro educativo, ma sarà gratuito e aperto a tutti gli interessati.

Lunedì 30 novembre alle 21, al teatro Binario di Cotignola, sarà invece ospite lo scrittore, sceneggiatore e regista Manlio Castagna, che proporrà l’incontro “Cosa guardiamo insieme?”, dedicato al ruolo dei contenuti audiovisivi e al loro valore culturale ed educativo. Al centro dell’approfondimento ci sarà il rapporto tra immagini, narrazione e formazione, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal cinema come strumento di conoscenza e confronto.

Accanto agli appuntamenti pubblici, “Click & racconta” comprende numerose attività riservate alle scuole, attraverso le quali gli studenti potranno sperimentare direttamente linguaggi e tecniche delle arti visive.

Tra le proposte figura un laboratorio di cinema d’animazione in stop-motion condotto dal regista Gianni Zauli, che accompagnerà i bambini nelle diverse fasi della realizzazione di un cortometraggio collettivo, dalla costruzione dei personaggi alla creazione delle sequenze animate. Un’esperienza pratica per comprendere come nasce un prodotto audiovisivo e come immagini e movimento possano essere utilizzati per raccontare una storia.

Per gli alunni delle scuole primarie di Cotignola e Barbiano sono inoltre previsti laboratori con Artebambini, dedicati alla scoperta delle origini del cinema attraverso strumenti ottici come il taumatropio. Le attività permetteranno di osservare e sperimentare i principi che consentono di trasformare una successione di immagini statiche nella percezione del movimento.

Una parte del progetto sarà dedicata anche all’educazione digitale e alla comunicazione non ostile. Carlotta Cubeddu incontrerà gli studenti della scuola secondaria di primo grado per affrontare i temi dell’empatia, del pensiero critico e dell’utilizzo responsabile delle parole, con particolare riferimento alle relazioni e alla comunicazione negli ambienti digitali.

Completerà il programma “Storie in movimento”, un percorso condotto da Manlio Castagna, direttore artistico del Giffoni Film Festival, che guiderà i ragazzi nell’esplorazione del rapporto tra cinema e narrazione, approfondendo il modo in cui le immagini possono diventare strumenti per costruire e condividere storie.