Da Vimercate a Bagnacavallo per riabbracciare la maestra Adriana, dopo oltre 50 anni

Ci sono legami che il tempo non riesce a cancellare. Lo hanno dimostrato quindici ex alunni della scuola elementare di Vimercate, in Brianza, che martedì 3 novembre sono arrivati a Bagnacavallo per ritrovare la loro maestra, Adriana Vecchi. Un viaggio organizzato per rivedere l’insegnante che li aveva accompagnati nei primi anni di scuola, dalla prima alla quinta elementare, tra il 1967 e il 1972.

Gli ex studenti, nati nel 1961, hanno raggiunto la città romagnola a bordo di un pulmino per riabbracciare la maestra, oggi legata a Bagnacavallo, dove è tornata a vivere e lavorare dopo l’esperienza in Lombardia. All’incontro erano presenti anche il sindaco Matteo Giacomoni, il dirigente scolastico Moreno Folli e una sua collaboratrice.

È stata una giornata di ricordi, aneddoti e commozione. Adriana Vecchi ha ripercorso insieme ai suoi ex alunni gli anni trascorsi a Vimercate, dove era arrivata ancora giovane, lasciando Bagnacavallo per intraprendere la carriera di insegnante. In quella scuola si era trovata davanti a una classe particolarmente numerosa, composta da ben 39 bambini, che aveva seguito per cinque anni.

Un’esperienza professionale e umana che ha lasciato un segno profondo, come racconta il viaggio compiuto oggi da quei bambini ormai adulti per ritrovare la loro maestra.

Nel 1980 Adriana Vecchi è rientrata in Romagna, riprendendo l’insegnamento nella scuola elementare di Fruges. Dal 1981 al 2001 ha lavorato nella scuola elementare di Bagnacavallo. Anche dopo la conclusione della carriera professionale, però, non ha abbandonato il mondo della scuola: per altri quindici anni ha prestato servizio come volontaria nelle scuole medie di Bagnacavallo.

I consigli della maestra alle nuove generazioni

La visita è stata anche l’occasione per rivolgere un messaggio agli studenti di oggi e di domani. Adriana Vecchi ha voluto lasciare loro alcuni consigli maturati in una lunga esperienza di insegnamento e di vita: “Non dipendere troppo dalla tecnologia, impegnarsi nello studio, essere consapevoli delle regole e osservarle, collaborare per migliorare il lavoro, cercare di vivere rispettando le persone e l’ambiente”. Parole che richiamano il valore dell’impegno, della responsabilità e del rispetto, dentro e fuori dalla scuola.