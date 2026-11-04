Droga e una pistola, tre arresti tra Ravenna e Cervia: sequestrati 19 chili di hashish e marijuana

Quasi 19 chilogrammi tra hashish e marijuana, biscotti edibili contenenti THC, sciroppo di codeina e una pistola semiautomatica con munizioni. È quanto sequestrato dalla Polizia di Stato nel corso di due distinti interventi antidroga effettuati nel pomeriggio di lunedì 2 novembre tra Ravenna e Cervia. Tre le persone arrestate in flagranza: due giovani ravennati di 21 e 22 anni e un 24enne cervese.

L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio coordinato tra le Squadre Mobili di Ravenna e Forlì-Cesena, attraverso la collaborazione tra le unità specializzate nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti dei due capoluoghi romagnoli.

Il primo intervento è scattato a Ravenna, dove gli agenti hanno fermato due giovani ravennati, rispettivamente di 21 e 22 anni, entrambi incensurati. I due stavano trasportando in automobile una borsa contenente quasi 7 chilogrammi di hashish e marijuana.

Le successive perquisizioni nelle rispettive abitazioni hanno permesso di recuperare altra sostanza stupefacente, portando il quantitativo complessivo sequestrato a circa 9 chilogrammi.

Gli agenti hanno inoltre trovato materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, telefoni cellulari e bilance elettroniche di precisione. Nei confronti dei due giovani è stata sequestrata anche una somma di 3.015 euro, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Il secondo intervento si è svolto nello stesso pomeriggio a Cervia. Nell’abitazione di un 24enne cervese gli agenti hanno rinvenuto circa 10 chilogrammi di hashish e marijuana, oltre a 29 boccette di sciroppo contenente codeina e circa 1,6 chilogrammi di biscotti edibili con principio attivo THC, risultati positivi all’esame indicativo narcotest.

Durante la perquisizione è stata trovata anche una pistola semiautomatica Beretta modello 1934, calibro 9 corto, nascosta nella stessa abitazione. L’arma era corredata da un caricatore con sei cartucce inserite e da altre 25 munizioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruirne la provenienza.

Il Gip convalida i tre arresti

Nella mattinata di mercoledì 4 novembre il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha convalidato tutti e tre gli arresti.