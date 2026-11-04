Faenza celebra il 4 Novembre: omaggio ai caduti nel segno della memoria e della pace

Faenza ha celebrato oggi, mercoledì 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una serie di iniziative commemorative organizzate dall’amministrazione comunale. Un momento di raccoglimento e memoria dedicato ai caduti di tutte le guerre, nel segno dei valori della pace, dell’unità e della solidarietà. Le celebrazioni hanno preso il via alle 10.30 nella Chiesa dei Caduti di San Bartolomeo, dove il vescovo monsignor Michele Morandi ha officiato una funzione religiosa in suffragio dei caduti, per poi proseguire al Cimitero dell’Osservanza con l’omaggio ai soldati della Prima Guerra Mondiale. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni cittadine, delle Forze dell’ordine, delle associazioni combattentistiche e d’Arma e del volontariato.

Nel corso dell’omelia il vescovo Morandi ha ricordato come la pace sia un cantiere aperto che si alimenta attraverso le relazioni internazionali, ma che richiede prima di tutto l’impegno diretto di ogni singolo cittadino, chiamato a farsi quotidianamente ‘artigiano di pace’ nella propria comunità. Nel ricordare i militari caduti il vescovo ha inoltre rivolto un pensiero alle quattro vittime del recente incidente dell’elicottero precipitato in Bosnia-Erzegovina nell’ambito della missione europea Eufor Althea.

Nel corso del suo intervento, il sindaco Massimo Isola ha richiamato il valore civico e il significato profondo della ricorrenza, evidenziando il doppio valore storico legato a questo giorno: “Il 4 novembre rappresenta per tutti noi due date storiche fondamentali: il 4 novembre 1918, con l’armistizio che portò alla conclusione del primo conflitto mondiale, e il 4 novembre 1921, con la solenne tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Nel ricordare la fine di quella tragica carneficina e il viaggio del convoglio che nel 1921 l’Italia volle dare un simbolo di cordoglio a migliaia di famiglie italiane, rendiamo onore al sacrificio di tanti giovani e a coloro che, già nel 1915, sostennero con fermezza le ragioni del neutralismo e della pace. La storia ci insegna che ogni guerra rappresenta una sconfitta collettiva. A questa memoria Faenza ha saputo dare un valore comunitario, dedicando la colonia di Castel Raniero proprio al Milite Ignoto e alle giovani generazioni per educarle alla convivenza e al rispetto reciproco. Oggi rinnoviamo la nostra gratitudine verso chi ha servito la Patria e riaffermiamo l’impegno quotidiano a essere artigiani di pace”.