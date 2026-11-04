Faenza, Gioacchino Murat e il suo legame con la città: una conferenza al Rione Verde per la Fiera di San Rocco

Gioacchino Murat, re di Napoli e protagonista di una pagina particolare della storia faentina. Sarà dedicato a lui l’incontro in programma giovedì 5 novembre, alle 20.30, nelle sale rionali del Rione Verde, in via Cavour 37, nell’ambito degli appuntamenti conclusivi della Fiera di San Rocco 2026.

La conferenza, dal titolo “Gioacchino Murat, 1815: Re di Napoli e di Faenza. L’onore e le donne”, sarà curata da Umberto Pasqui e Domenico Garompolo, che accompagneranno il pubblico alla scoperta della figura di Murat e del suo rapporto con Faenza.

La serata prenderà spunto anche dalla mostra dedicata al sovrano, allestita dal 1° novembre nelle sale del GreenTa Bar e liberamente visitabile dalla cittadinanza. Attraverso documenti, testimonianze e approfondimenti, i due relatori ripercorreranno l’arrivo di Murat a Faenza nel 1815, inserendolo nel contesto storico, culturale e sociale dell’epoca.

Un’occasione per riscoprire una vicenda dell’Ottocento e il legame tra il sovrano e la città, con uno sguardo anche ai temi dell’onore e delle donne, al centro del percorso proposto dalla mostra.