Foce del Bevano, la Commissione europea visita la scogliera naturale Life NatuReef: primi risultati per la biodiversità

È in corso alla foce del torrente Bevano la terza visita di monitoraggio della Commissione europea al progetto Life NatuReef, nato per ripristinare scogliere naturali di ostriche e sabellarie, con l’obiettivo di proteggere la costa e favorire la biodiversità marina.

La visita, in programma oggi e domani, mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, è iniziata con un sopralluogo nell’area interessata dall’intervento, all’interno del sito protetto della foce del Bevano, nel Parco del Delta del Po. La seconda giornata si svolgerà invece nella sede dei Laboratori di Scienze Ambientali ‘R. Sartori’ del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) dell’Università di Bologna, al Campus di Ravenna.

Nel corso dei due giorni saranno presentati lo stato di avanzamento delle attività e i primi risultati raggiunti. Alla visita partecipano i responsabili delle attività dei partner del progetto: Università di Bologna, Comune di Ravenna, Fondazione Flaminia, Parco del Delta del Po, Proambiente S.c.r.l. e associazione Reef Check Italia ETS.

Presenti anche la dottoressa Noemi Spagnoletti, monitor esterna del progetto per ELMEN EEIG, la dottoressa Manuela Osmi, Project Adviser e referente CINEA per il progetto, e il dottor Luca Marangoni, direttore dell’unità Sustainable Blue Economy del CINEA, l’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente.

La scogliera è stata completata, atteso il ripopolamento delle ostriche

La scogliera naturale è stata completata nel giugno 2026. Nel frattempo sono stati realizzati diversi rilievi e indagini: topografici, batimetrici, geologici, vegetazionali ed ecologici, che hanno permesso di raccogliere dati sui fondali marini e sulle comunità che li abitano.

Ingegneri e geologi del Comune di Ravenna e dell’Università di Bologna stanno inoltre verificando le condizioni idrodinamiche dell’area, per valutare il comportamento della struttura e la sua capacità di intervenire sul moto ondoso.

Una delle attività centrali del progetto, il ripopolamento con le ostriche, è stata invece posticipata a causa delle ondate di calore che hanno caratterizzato l’estate. L’intervento sarà realizzato nelle prossime settimane.

«Oggi la scogliera LIFE NatuReef è una realtà e, sebbene il ripopolamento con ostriche non sia ancora stato completato per ragioni meteo-marine, questa sta già dando i primi risultati concreti in termini di aumento della biodiversità e azione sul moto ondoso durante le mareggiate. Il progetto sta raggiungendo gli obiettivi prefissati grazie alla collaborazione e all’impegno di tutti i partner», commenta Massimo Ponti, coordinatore del progetto.