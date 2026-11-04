Foliage e colori d’autunno, domenica riaprono nove Giardini Segreti nel Lughese e nel Cesenate

I Giardini Segreti della Romagna riaprono al pubblico domenica 8 novembre, dalle 10 al tramonto, con un’edizione autunnale dedicata ai colori, alle trasformazioni della natura e al foliage. L’iniziativa, intitolata “Meraviglie d’Autunno nei Giardini Segreti”, permetterà di visitare gratuitamente nove giardini privati e pubblici distribuiti tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, alcuni dei quali proporranno anche visite guidate, laboratori e attività per adulti e bambini.

La manifestazione offre l’opportunità di scoprire spazi verdi diversi per caratteristiche e ambientazione, dai parchi con alberi secolari ai giardini mediterranei, fino alle aree naturalistiche e agli orti. Accanto alle visite libere, il programma comprende appuntamenti dedicati alla conoscenza delle piante, alla biodiversità e al riuso creativo dei materiali.

Ad Alfonsine saranno tre i giardini visitabili. In via Guerrina 52, Passioni di Renza proporrà visite guidate tra alberi e fiori nelle loro caratteristiche autunnali, con appuntamenti alle 10, 11, 14 e 15. Alle 10.30, 11.30, 14.30 e 15.30 sarà possibile partecipare anche alle attività di Gae e Mimosa, mentre alle 16 è previsto un appuntamento con Savio dedicato agli animali da compagnia e al loro contributo alla realizzazione di un ambiente a impatto zero. Il programma comprende inoltre un laboratorio di talee e piantine, oltre alla visita a un insolito capanno e all’orto giardino. Saranno presenti anche Paolo e Franca Giuliani con le loro camelie in fiore.

Sempre ad Alfonsine, in via Stroppata 159, aprirà il giardino “Agrumi di casa Bandini”, un parco mediterraneo suddiviso in aree tematiche, dove convivono diverse varietà di agrumi coltivati a terra, palme, agavi e alberi ad alto fusto. In via Stroppata 163 sarà invece visitabile Il giardino di Angelo Bagnari, un progetto di rinaturalizzazione avviato oltre vent’anni fa, che ha trasformato un terreno agricolo in un bosco con due laghetti e fiori di loto.

A Fusignano, in viale Romagna 8, aprirà il Bosco di Fusignano, dove sarà possibile osservare il foliage e conoscere un progetto di rinaturalizzazione finalizzato alla tutela della biodiversità, al miglioramento dell’ambiente e alla regolazione del clima. Sono previste visite libere e visite guidate alle 10.12 e alle 14.17.

A Villanova di Bagnacavallo, in via Ungaretti 1, l’Ecomuseo delle Erbe Palustri proporrà visite agli spazi dell’Ecomuseo e dell’Etnoparco, insieme a una festa dedicata ai giochi sostenibili. Gli orari di apertura saranno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, mentre dalle 15.30 alle 17.30 si svolgerà un laboratorio di costruzione con materiali di riciclo.

A Bagnacavallo, in vicolo Pantaleone 1, sarà visitabile l’Oasi Podere Pantaleone, un bosco di oltre 70 anni caratterizzato da alberi secolari, piante da frutto di antiche varietà e arbusti con bacche autunnali. Oltre alla visita libera, sono previsti due appuntamenti guidati, alle 11 e alle 14.30.

A San Pancrazio, in via Adige 7, aprirà Ca’ ad Matrèn, un giardino con grandi alberi, tra cui un pioppo bianco risalente al 1903, frutti dimenticati e arbusti che circondano una casa settecentesca dalla quale il giardino prende il nome.

L’iniziativa coinvolgerà anche il territorio cesenate. A Cesena, in via Provinciale Sala 812, sarà aperto il giardino di Marzio Antolini, nato dalla trasformazione di un campo in uno spazio verde con un’ampia spalliera di ulivi, una collezione di frutti antichi, agrumi, bonsai, un laghetto naturale e un giardino d’inverno.

Infine, a Gambettola, in via Sottorigossa 1321, aprirà “La Fragola de’ Bosch”, dove le grandi serre autunnali permetteranno di osservare un ambiente ricco di piante, frutti e fiori, con la luce che filtra attraverso la vegetazione.