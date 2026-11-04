Granchio blu, dalla Regione un milione di euro per le imprese che allevano vongole: contributi per acquistare nuovo novellame

Un nuovo sostegno economico per le imprese dell’acquacoltura emiliano-romagnola che hanno subito danni a causa della diffusione del granchio blu. La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione circa un milione di euro per finanziare l’acquisto di novellame di vongole e favorire così il ripristino degli allevamenti colpiti dalla proliferazione del crostaceo invasivo.

Il bando, annunciato il 4 novembre dalla Giunta regionale, punta a sostenere la ripresa produttiva delle aziende e a tutelarne il reddito e la competitività. Le risorse regionali andranno a integrare gli aiuti già riconosciuti dalla Struttura commissariale nazionale, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Chi può presentare domanda

Per accelerare l’assegnazione dei contributi, la Regione ha scelto di rivolgersi alle imprese che risultano già ammissibili nella graduatoria relativa agli aiuti previsti dall’ordinanza commissariale numero 3 del 2025, destinata a sostenere i costi per l’acquisto di seme di molluschi bivalvi.

Potranno quindi fare richiesta i soggetti con area di attività in Emilia-Romagna inseriti come ammissibili nella graduatoria approvata dal commissario straordinario Enrico Caterino. Saranno finanziabili esclusivamente le spese già riconosciute ammissibili dalla struttura commissariale nell’ambito dell’istruttoria sulle domande presentate dalle imprese.

Mammi: “Dobbiamo intervenire per le imprese in difficoltà”

L’assessore regionale all’Agricoltura, Pesca e Acquacoltura, Alessio Mammi, sottolinea la necessità di affiancare agli interventi immediati una strategia di più lungo periodo per il comparto.

“Il granchio blu ha colpito duramente la molluschicoltura e il cambiamento climatico sta modificando le condizioni in cui le nostre imprese lavorano- sottolinea l’assessore all’Agricoltura, Pesca e Acquacoltura, Alessio Mammi-. Ai danni si uniscono i costi dovuti al caro carburante. Ed è il motivo per cui in questi anni abbiamo sempre garantito risorse sui danni, viste le necessità di assicurare la tutela del reddito delle imprese e la loro competitività. Al tempo stesso stiamo pianificando strategie sul lungo periodo anche attraverso gli Stati generali della Pesca e dell’Acquacoltura. Dobbiamo intervenire per le imprese in difficoltà e tutelarne reddito e lavoro, e costruire parallelamente risposte strutturali, di lungo periodo”.

Tra le direttrici indicate dalla Regione ci sono gli investimenti sulla qualità delle acque, sulla ricerca e sull’innovazione, l’adattamento degli allevamenti alle nuove condizioni ambientali e la diversificazione delle produzioni. Mammi cita anche nuove opportunità per il settore, dall’ostricoltura alle alghe fino agli allevamenti a terra, oltre alla necessità di affrontare il ricambio generazionale.