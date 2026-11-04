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Gruppo Trevi, le banche confermano il finanziamento da 180 milioni dopo l’ingresso di Webuild
Il cambio dell’azionista di riferimento non avrà conseguenze sul finanziamento bancario da 180 milioni di euro sottoscritto da Trevi lo scorso maggio. Gli istituti finanziari coinvolti hanno infatti accettato di non esercitare i rimedi contrattuali previsti in caso di cambiamento degli equilibri proprietari della società.
La notizia è stata comunicata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 novembre, dal Gruppo Trevi, importante realtà industriale nata a Cesena nel 1957 e oggi presente in 90 Paesi con circa 60 società. Specializzato nell’ingegneria del sottosuolo, il gruppo opera a livello internazionale attraverso le due divisioni Trevi, che realizza fondazioni speciali e consolidamenti dei terreni per grandi opere infrastrutturali, e Soilmec, che progetta e produce macchinari e impianti per questo settore.
La società ha reso noto di aver ricevuto la conferma da parte degli istituti finanziatori della rinuncia, tecnicamente definita waiver, all’esercizio dei rimedi previsti dal contratto di finanziamento bancario a medio-lungo termine da 180 milioni di euro, sottoscritto il 28 maggio 2026.
La richiesta di rinuncia era stata presentata da Trevi il 7 ottobre scorso, dopo che gli acquisti di azioni effettuati da Webuild nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto (OPA) sulle azioni ordinarie della società avevano determinato un cambiamento nell’assetto azionario. In particolare, CDP Equity aveva cessato di essere l’azionista titolare della maggiore partecipazione nel capitale sociale di Trevi.
Il contratto di finanziamento prevedeva infatti specifiche tutele per gli istituti di credito in caso di determinate circostanze legate al cambio di controllo della società. Con l’accettazione della richiesta, le banche hanno rinunciato ad avvalersi di questi strumenti in relazione al cambiamento verificatosi nell’azionariato.
Per Trevi si tratta di un passaggio che consente di mantenere il finanziamento da 180 milioni di euro alle condizioni già concordate. Come precisa la stessa società nella comunicazione diffusa oggi, la rinuncia non comporta ulteriori modifiche al contratto, che resta confermato nei termini e nelle condizioni originarie.