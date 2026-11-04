Gruppo Trevi, le banche confermano il finanziamento da 180 milioni dopo l’ingresso di Webuild

Il cambio dell’azionista di riferimento non avrà conseguenze sul finanziamento bancario da 180 milioni di euro sottoscritto da Trevi lo scorso maggio. Gli istituti finanziari coinvolti hanno infatti accettato di non esercitare i rimedi contrattuali previsti in caso di cambiamento degli equilibri proprietari della società.

La notizia è stata comunicata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 novembre, dal Gruppo Trevi, importante realtà industriale nata a Cesena nel 1957 e oggi presente in 90 Paesi con circa 60 società. Specializzato nell’ingegneria del sottosuolo, il gruppo opera a livello internazionale attraverso le due divisioni Trevi, che realizza fondazioni speciali e consolidamenti dei terreni per grandi opere infrastrutturali, e Soilmec, che progetta e produce macchinari e impianti per questo settore.