I ravennati Gaia Calza ed Enea Monti nella top ten mondiale: nono posto ai Campionati di Schladming

Gaia Calza ed Enea Monti, giovani atleti dell’associazione “You and Me danza sportiva” di Ravenna, hanno conquistato il nono posto ai Campionati del Mondo CSIT & IDSF, disputati recentemente a Schladming, in Austria, nella categoria Under 16 Ten. Un risultato di rilievo per la coppia ravennate, da anni tra le punte della squadra agonistica coordinata dagli istruttori Maria Letizia Rullo e Francesco Bortone.

I due ballerini sono riusciti a entrare tra le prime dieci coppie al mondo nella loro categoria, confermando il percorso di crescita costruito attraverso anni di allenamenti e competizioni.

«Essere entrati fra i primi dieci al mondo è davvero un risultato enorme, che ripaga Enea e Gaia del grande lavoro fatto in questi anni», commenta Maria Letizia Rullo, sottolineando la soddisfazione per il piazzamento ottenuto in una competizione internazionale.

Il risultato mondiale arriva dopo un altro fine settimana positivo per la squadra ravennate, impegnata nella Star Cup di Montecatini, dove gli atleti della You and Me hanno conquistato diversi piazzamenti sul podio.

In particolare, Emanuele Dicorato e Lisa Petrocco hanno ottenuto due vittorie, imponendosi sia nella categoria 14/15 B Open Latin sia nella 14/15 B Open Standard. La coppia ha inoltre raggiunto la semifinale nella categoria Under 16 Standard.

Doppio piazzamento anche per Francesco Buffatti e Sofia Verlicchi, che hanno conquistato il primo posto nella 12/13 B Open Standard e il quarto nella 12/13 B Open Latin.

A completare il bilancio della trasferta sono stati Stefano Russo e Cinzia Cataldi, terzi nella categoria 45/54 B Open Latin e quinti nella 45/54 B Open Standard.