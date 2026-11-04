Il Rock Planet di Pinarella si rifà il look: nuova facciata e nuovi allestimenti interni nelle due sale da ballo

Il Rock Planet di Pinarella si prepara a inaugurare la stagione invernale con un locale rinnovato, a partire dalla facciata e dall’ingresso, e due sale dedicate ai dj set. L’appuntamento è per sabato 7 novembre, quando il club di viale Tritone 77 presenterà al pubblico il risultato della prima fase dei lavori.

L’apertura arriva a una settimana dal tutto esaurito della notte di Halloween, quando il percorso per raggiungere le piste attraversava un tunnel dell’orrore. Questa volta la novità sarà visibile già dall’esterno.

La struttura esterna è stata completamente ripensata sulla base del progetto degli architetti Spada e Pambianco, che hanno ridisegnato la facciata in stile industriale, con il nero e il rosso come colori dominanti. Il rinnovamento prosegue all’interno con nuovi allestimenti, luci e un ledwall. Gli interventi di questa prima fase si sono concentrati soprattutto sul percorso di accesso al locale, dalla strada agli spazi interni.

Per la serata di sabato saranno aperte due sale, entrambe affidate ai dj, con selezioni musicali di generi diversi e la possibilità per il pubblico di spostarsi da una pista all’altra.

L’inaugurazione segna anche la conclusione del prologo autunnale del Rock Planet, iniziato a ottobre con il concerto della band svedese Crashdïet, organizzato per celebrare i trent’anni del locale, e proseguito con la festa di Halloween.