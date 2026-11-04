L’Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno apre le porte alle famiglie: tre open day per conoscere la scuola e iscriversi

L’Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno apre le porte alle famiglie in vista delle iscrizioni all’anno educativo 2027-2028, organizzando tre appuntamenti per conoscere gli spazi, le attività e l’organizzazione della scuola dell’infanzia, gestita da Solco Ravenna e Fondazione Azzaroli. Gli open day sono in programma giovedì 5 novembre, giovedì 3 dicembre e mercoledì 13 gennaio, sempre dalle 16.30 alle 18, con la possibilità di concordare visite anche in altre giornate, previo appuntamento.

Durante gli incontri, le famiglie potranno visitare la struttura e conoscere la realtà educativa della scuola, mentre per i bambini presenti saranno organizzate attività dedicate e verrà offerta una merenda. Sarà inoltre possibile prenotarsi per le iscrizioni al nuovo anno educativo.

L’Asilo Azzaroli ha festeggiato proprio nel 2026 i suoi cento anni di attività, confermandosi una presenza storica per la comunità di Sant’Agata sul Santerno e un punto di riferimento anche per le famiglie che vivono nei comuni limitrofi o lavorano nel territorio lughese.

La scuola accoglie circa 60 bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, suddivisi in classi eterogenee, e dispone di ampi spazi interni ed esterni dedicati alle attività educative e ricreative. Attualmente la struttura ospita anche l’asilo nido comunale di Sant’Agata sul Santerno, la cui sede risulta ancora inagibile a seguito dell’alluvione.

Tra le caratteristiche della scuola figura inoltre un parco di 2.700 metri quadrati, utilizzato regolarmente per le attività didattiche e ricreative all’aperto, oltre che durante il centro estivo.