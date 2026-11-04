Lugo e Francesco Baracca questa sera su La7 per la puntata di “Una Giornata Particolare” dedicata alla Grande Guerra
Lugo e la storia di Francesco Baracca questa sera, mercoledì 4 novembre, in televisione, per raccontare una pagina della Prima guerra mondiale, nella puntata di “Una Giornata Particolare”, il programma condotto da Aldo Cazzullo, in onda alle 21.15 su La7, dedicata a “Il Piave – La vittoria della Grande Guerra”.
La trasmissione ha fatto tappa a Lugo, città natale di Francesco Baracca, il celebre aviatore romagnolo, tra i maggiori protagonisti dell’aviazione militare italiana durante il primo conflitto mondiale.
Nelle anticipazioni diffuse sui social dalla trasmissione, le immagini mostrano piazza Baracca, con il monumento dedicato al pilota, realizzato nel 1936 dallo scultore Domenico Rambelli. Le telecamere sono entrate anche nel Museo Baracca, ospitato nella casa in cui l’aviatore trascorse la propria infanzia.
È proprio all’interno del museo che si trova uno dei reperti più significativi della collezione: lo SPAD, il caccia biplano monoposto di progettazione francese che Baracca utilizzò durante la Grande Guerra. Come racconta la trasmissione nella sua presentazione, si trattava di un velivolo progettato nel 1916 per raggiungere velocità elevate e affrontare manovre particolarmente impegnative. Il motore poteva spingerlo fino a 200 chilometri orari, una prestazione notevole per l’epoca.
Ma volare in quegli anni significava anche affrontare condizioni estremamente difficili e pericolose. I piloti non disponevano di sistemi di respirazione per l’alta quota né di divise specifiche per il volo. Si proteggevano dal freddo con giubbotti di pelliccia e passamontagna di lana, mentre la carlinga degli aerei poteva essere facilmente perforata dai colpi nemici.
A bordo di velivoli come lo SPAD, Francesco Baracca abbatté 34 aerei nemici, conquistando la medaglia d’oro al valor militare. Un percorso che lo ha consegnato alla storia come uno degli assi dell’aviazione italiana.
La presenza di Lugo nella trasmissione offre così l’occasione di riportare l’attenzione sulla figura dell’aviatore e sul patrimonio storico custodito dalla città, inserendo la sua vicenda personale nel più ampio racconto della Prima guerra mondiale.
L’appuntamento è per questa sera alle 21.15 su La7. La puntata sarà disponibile anche in streaming su La7Play.